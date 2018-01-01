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      Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену, а Group-IB - цифровую гигиену при использовании смартфонов

      16:01Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Советы Роспотребнадзора (РПН) по безопасному использованию мобильного телефона не включают в себя вопросы цифровой гигиены. Между тем эти вопросы очень важны, заявила руководитель образовательных программ международной компании Group-IB Анастасия Баринова.

      РПН посоветовал в пятницу, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы уменьшить вред для здоровья. Так, разговор по телефону не должен длиться более 2 мин, а минимальная пауза между звонками должна составлять не менее 15 мин.

      Держать телефон необходимо на расстоянии от уха, за нижнюю часть трубки и вертикально, поскольку затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.

      Кроме того, очки с металлической оправой при разговоре лучше снимать, так как оправа может увеличить мощность воздействия электромагнитного поля на пользователя. РПН не советует класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.

      Баринова удивлена, что РПН не уделил внимание вопросам информационной безопасности и цифровой гигиены, отмечает "Прайм".

      "Про то, что не надо носить телефон в кармане или держать трубку на расстоянии от уха, мы слышим, наверно, с 2000-х гг. Странно, что нет рекомендаций по информационной безопасности.

      Объяснить ребенку, что опасно выкладывать в интернет персональную информацию, нужно не отвечать хейтерам, регулярно обновлять операционную систему на смартфоне, использовать сложные пароли, не загружать приложения из подозрительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, ограничивать доступ приложений к контактам, фото и так далее, - сейчас это для детей актуально как никогда", - подчеркнула Баринова.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: смартфон, сотовый телефон, гигиена, цифра, Group-IB

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