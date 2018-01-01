Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену, а Group-IB - цифровую гигиену при использовании смартфонов

Советы Роспотребнадзора (РПН) по безопасному использованию мобильного телефона не включают в себя вопросы цифровой гигиены. Между тем эти вопросы очень важны, заявила руководитель образовательных программ международной компании Group-IB Анастасия Баринова.

Так, разговор по телефону не должен длиться более 2 мин, а минимальная пауза между звонками должна составлять не менее 15 мин.

Странно, что нет рекомендаций по информационной безопасности.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".РПН посоветовал в пятницу, как безопасно пользоваться мобильным телефоном, чтобы уменьшить вред для здоровья.Держать телефон необходимо на расстоянии от уха, за нижнюю часть трубки и вертикально, поскольку затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния.Кроме того, очки с металлической оправой при разговоре лучше снимать, так как оправа может увеличить мощность воздействия электромагнитного поля на пользователя. РПН не советует класть мобильные телефоны рядом с собой во время сна.Баринова удивлена, что РПН не уделил внимание вопросам информационной безопасности и цифровой гигиены, отмечает "Прайм"."Про то, что не надо носить телефон в кармане или держать трубку на расстоянии от уха, мы слышим, наверно, с 2000-х гг.Объяснить ребенку, что опасно выкладывать в интернет персональную информацию, нужно не отвечать хейтерам, регулярно обновлять операционную систему на смартфоне, использовать сложные пароли, не загружать приложения из подозрительных источников и не переходить по подозрительным ссылкам, ограничивать доступ приложений к контактам, фото и так далее, - сейчас это для детей актуально как никогда", - подчеркнула Баринова.