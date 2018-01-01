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      Продовольствие в мире подорожало до максимума за 5 лет

      16:22Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Мировые цены на продукты питания продолжили расти в декабре и по итогам года выросли до максимума за последние 5 лет, сообщила FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

      Индекс продовольственных цен FAO (ФАО) достиг самого высокого уровня за последние пять лет на фоне повышенного спроса на пальмовое масло и сахарный тростник для производства биотоплива.

      В декабре мировые цены на продовольствие выросли третий месяц подряд, поскольку сильное повышение цен на растительное масло привело к тому, что Индекс продовольственных цен ФАО достиг самого высокого уровня за последние пять лет.

      Индекс продовольственных цен ФАО в среднем за месяц составил 181,7 пункта, что на 2,5% больше, чем в ноябре, и стал самым высоким уровнем с декабря 2014 г.

      В целом за 2019 г. индекс, который отслеживает ежемесячные изменения международных цен на наиболее распространенные в торговле продовольственные товары, в среднем составлял 171,5 пункта, что примерно на 1,8% выше, чем в 2018 г., но все еще на 25% ниже своего пика в 2011 г.

      Индекс цен на растительные масла ФАО с ноября вырос на 9,4%, увеличиваясь шестой месяц подряд. Последнее повышение снова было вызвано ценами на пальмовое масло, поддерживаемыми устойчивым спросом, особенно со стороны сектора производства биодизеля, а также опасениями по поводу сокращения поставок. Несмотря на декабрьский рост, который также коснулся соевого, подсолнечного и рапсового масел, субиндекс растительного масла в течение 2019 г. достиг своего самого низкого среднегодового значения с 2007 г.

      Индекс цен на сахар ФАО вырос на 4,8% по сравнению с ноябрем. Отчасти это было вызвано ростом цен на сырую нефть, что побудило бразильские сахарные заводы использовать больше поставок сахарного тростника для производства этанола, что привело к снижению доступности сахара на мировом рынке.

      Индекс цен на молочную продукцию ФАО в течение месяца увеличился на 3,3%, что обусловлено ценами на сыр, которые выросли почти на 8% на фоне сокращения экспортных поставок из Европейского союза и Океании.

      Индекс цен на зерновые ФАО вырос на 1,4%, главным образом из-за роста цен на пшеницу на фоне повышенного спроса на импорт со стороны Китая и логистических проблем во Франции, вызванных продолжающимися протестами в стране. Однако котировки цен на кукурузу и рис оставались в целом стабильными.

      Индекс цен на мясо ФАО в декабре составил в среднем 191,6 пункта, практически не изменившись по сравнению с его пересмотренным ноябрьским значением.

      Субиндекс завершил год на 18% выше, чем в декабре 2018 г., что было обусловлено котировками свинины, поддерживаемыми как устойчивым импортным спросом со стороны Азии, так и внутренним предпраздничным спросом в Евросоюзе и Бразилии.

      Рубрики: Статистика

      Метки: ФАО, индекс продовольственных цен

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