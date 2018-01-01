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      Alibaba и FAW объединяются для разработки умных машин нового поколения

      14:50Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика"Alibaba Group Holding объединился с китайской государственной компанией FAW Group Corp для совместного создания смарт-автомобилей нового поколения на фоне усиления конкуренции на крупнейшем автомобильном рынке мира в преддверии широкого развертывания сетей 5G.

      В рамках партнерства открытая мобильная платформа Alibaba Banma Network Technology будет использована для разработки новой интеллектуальной операционной системы для автомобилей. Также Alibaba и FAW будут продвигать использование цифровых интеллектуальных систем в автомобильной промышленности.

      Компания FAW, которая поддерживает партнерские отношения с Volkswagen, Toyota Motor Corp и Mazda Motor Corp, также будет использовать технологии и ресурсы Banma, чтобы помочь в разработке интеллектуальных решений для водительских кабин своих будущих автомобилей, говорится в заявлении.

      Это первый стратегический альянс, объявленный Alibaba, материнской компанией South China Morning Post, с тех пор как гигант электронной коммерции открыл свою операционную систему для использования партнерами автомобильной промышленности в августе прошлого года.

      В Alibaba отметили, что у двух партнеров нет конкретного графика, который можно было бы объявить в отношении их совместной инициативы.

      Союз Alibaba и FAW произошел через несколько месяцев после того, как Dongfeng Motor Corp, один из пяти крупнейших автопроизводителей Китая, вступил в партнерство с Tencent Holdings и China Mobile с целью развития взаимосвязанных автомобильных услуг в рамках подготовки к более широкому внедрению 5G услуг по всей стране.

      Ожидается, что появление мобильных сетей 5G по всему миру преобразует автомобильный сектор и другие отрасли промышленности, поскольку развитая инфраструктура обеспечивает более быстрый доступ к данным и выдерживает вычислительную нагрузку большого количества пользователей.

      При пиковых скоростях передачи данных до 100 раз выше, чем 4G, 5G, как ожидается, соединит сферы автономных автомобилей, умных городов, устройств Интернета вещей (IoT), а также послужит основой для появления ряда новых мобильных приложений.

      Согласно проекту плана, выпущенному Министерством промышленности и информационных технологий, к 2025 году в Китае 30% всех продаваемых на рынке машин будут "умными подключенными автомобилями", обеспечивающими целый ряд автоматизированных функций.

      FAW заявила, что будет наращивать свою глобальную цифровую инфраструктуру, используя ресурсы Alibaba, в том числе свои облачные вычисления, согласно их совместному заявлению.

      Технологии анализа данных Alibaba также будут использоваться автопроизводителем для расширения своих возможностей в таких областях, как исследования и разработка продуктов, маркетинг и обслуживание клиентов.

      Alibaba, которая начала разработку собственной операционной системы для автомобилей в 2010 году, дебютировала со своим первым смарт-автомобилем в 2016 году. Функции, поддерживаемые операционной системой автомобиля, включают интеллектуальное распознавание речи, карты высокой четкости, возможности оплаты проезда, навигацию с использованием дополненной реальности и онлайн-бронирование услуг в режиме он-лайн.

      Baidu, гигант китайского онлайн-поиска, запустил свою платформу Apollo год спустя. По оценкам Alibaba, около 1 миллиона автомобилей в Китае оснащены интеллектуальной операционной системой, включая автомобили производства SAIC Motor Corp, Dongfeng Peugeot-Citroen Automobile Co, Dongfeng Peugeot Citroen Automobile Company, Changan Ford и Škoda Auto.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Alibaba, 5G, FAW, умный автомобиль

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