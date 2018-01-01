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      Apple обвиняют в краже технологий для часов Apple Watch

      15:01Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика" Американская компания Masimo, которая выпускает медицинское диагностическое оборудование, обвинила корпорацию Apple в нарушении патентных прав. Об этом свидетельствуют документы, поступившие в четверг в электронную базу федерального суда Центрального округа штата Калифорния.

      Компания Masimo подала в суд на корпорацию Apple, обвинив ту в незаконном использовании в «умных» часах Apple Watch ее технологий мониторинга здоровья, сообщает Bloomberg.

      В частности, Apple обвиняют в краже технологии обработки сигналов для мониторинга состояния здоровья, созданные компанией Cercacor Laboratories Inc, являющейся дочерним предприятием Masimo Corp, в смарт-часах Apple Watch.

      В исковом заявлении говорится о том, что Apple завладела секретной информацией в период, когда сотрудничала с Masimo. Согласно заявлению компании, Apple связалась с Masimo в 2013 году для обсуждения сотрудничества. Истцы утверждают, что компания хотела больше узнать о технологии Masimo, чтобы потенциально интегрировать её в продукты Apple.

      Apple неожиданно свернула переговоры и наняла на работу главного врача Masimo O'Райли, который был «осведомлён о чрезвычайно конфиденциальной информации», говорится в иске. Затем Apple наняла директора по технологиям Cercacor Марсело Ламего, который имел неограниченный доступ к конфиденциальной технической информации компании, заявили истцы. При этом O'Райли и Ламего не являются ответчиками в суде.

      Masimo и Cercacor заявили о том, что Apple незаконно использует десять запатентованных технологий в своих смарт-часах. Помимо прочего, речь идёт о технологиях измерения частоты сердечных сокращений, а также способе фиксации уровня кислорода в крови.

      Masimo и Cercacor заявили, что их технология неинвазивного мониторинга с использованием света является ключом к преодолению компанией Apple проблем производительности в своих смарт-часах.

      Истцы требуют от суда запретить Apple дальнейшее использование разработанных ими технологий в смарт-часах Apple Watch. Также компании хотят, чтобы Apple возместила ущерб и вернула нелегально полученные данные о разработках истцов. Кроме того, Masimo и Cercacor Laboratories хотят, чтобы инженеры компаний были включены в список соавторов семи патентов, полученных бывшим директором Cercacor Laboratories Марсело Ламего, который имел доступ к конфиденциальным сведениям и получил патенты вскоре после перехода в Apple.

      В конце декабря 2019 года иск против Apple подал кардиолог Джезеф Визел, обвинивший компанию в нарушении его авторских прав. Врач утверждает, что в Apple Watch незаконно используется запатентованный им метод измерения пульса. В патенте Визеля говорится об использовании фотоплетизмограммы для измерения частоты биения сердца.

      Аналогичный способ использует Apple Watch: зелёные светодиоды в часах мигают, а светочувствительные фотодиоды определяют объём поглощённого зелёного света, что помогает измерить пульс. По словам Визеля, он впервые связался с Apple в 2017 году и предоставил компании информацию о своём патенте. Визель говорит, что провести переговоры не получилось, что и привело к иску.

      Он хочет добиться запрета на использование в Apple его изобретений без разрешения, а также хочет получить денежную компенсацию. В Apple ситуацию не прокомментировали.

      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Apple, Apple Watch, кража патентов

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