Белоруссия приостановила экспорт собственной нефти

Госкомпания "Белоруснефть" приостановила экспортные поставки нефти, добываемой на территории Белоруссии, чтобы загрузить собственные НПЗ, сообщило Reuters.

Госкомпания "Белоруснефть".

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Белоруснефть" провела тендер на продажу 1,66 млн тонн белорусской нефти с прокачкой по нефтепроводу "Дружба" в Германию или Польшу в 2020 г.По данным трейдеров, победителем тендера, как и годом ранее, стало торговое подразделение Роснефти Rosneft Trading, направляющее сырье на свой НПЗ PCK Raffinerie GmbH в Германии.Белоруссия закупает российское сырье для переработки на своих заводах, при этом практически всю нефть, которая добывается в стране, отправляет на экспорт.Белоруссия не хочет покупать у России нефть по цене выше глобальных биржевых цен, заявил 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко."В двух словах, почему с президентом России не договорились по нефти. Потому что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?! Поэтому я и отказался от такой нефти. И прямо заявил, если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли", - заявил Лукашенко.В 2020 г. пройдет очередной этап налогового маневра в России (изменение акцизов и пошлин для российских нефтекомпаний), и цена нефти для белорусских НПЗ вырастет еще на $17,7 за 1 тонну."Мы закупаем российскую нефть по формуле, в структуру которой включены таможенные пошлины, соответственно от их изменений зависит и цена на нефть для белорусских НПЗ. Об этом уже не раз говорилось: налоговый маневр ведет к снижению таможенной пошлины и, как следствие, удорожанию нефти для Беларуси", - пояснила заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Светлана Гурина.По данным "Белнефтехима", цена на нефть для НПЗ страны дорожает последние годы: в 2015-2018 гг. белорусские НПЗ работали в условиях предыдущего этапа налогового маневра. Так, если в 2014 г. нефть для производителей стоила около 50% от мировой цены, то сегодня уже превышает 100%.Как сообщали "Вести. Экономика", поставки нефти из России на белорусские НПЗ были приостановлены с 1 января 2020 г. из-за завершения предыдущих контрактов.Белоруссия добивается отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в республику или денежной компенсации из-за изменения цены поставок. Российская нефть и без премии в декабре 2019 г. подорожала на 34% для белорусских НПЗ из-за налогового маневра в нефтяной отрасли России.