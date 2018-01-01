Осторожно, двери не закрываются: в метро Нью-Йорка остановили эксплуатацию 298 новых вагонов

сообщается в заявлении президента Транспортное управление Нью-Йорка (Metropolitan Transportation Authority, MTA) вывело из эксплуатации 298 новых вагонов метро из-за неисправных дверей,MTA Энди Байфорда. Их заменили на старые.

Новые вагоны в метро Нью-Йорка заменили на старые. Фото: @andrewsiff4NY

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Это решение принято после двух происшествий: датчики передавали сигналы о незакрытых дверях, что приводило к остановке поезда во время движения или задерживало отправление.Канадская компания Bombardier ответит за поставленные бракованные вагоны по контракту за $600 млн, заявил глава МТА.Новые вагоны отработали менее месяца и были поставлены с задержкой в три года из-за другого брака.Сейчас новые вагоны вывели из эксплуатации и заменили на старые, грязные с трещинами на стеклах и винтажные R32 и R42, которые эксплуатируются с 60-х гг. ХХ века."MTA считает последние и повторные неудачи Bombardier с новыми вагонами совершенно неприемлемыми. Мы намерены считать Bombardier полностью ответственным за эту проблему и за другие проблемы, с которыми мы столкнулись в ходе действия данного контракта", - заявил Байфорд."Реальность такова, что одна из вещей, усложняющих нашу работу, заключается в том, что Bombardier еще не полностью ответил на все наши вопросы. И хотя нам не терпится разобраться во всех этих проблемах, мы также знаем, что крайне важно, чтобы мы получили точные ответы от Bombardier", - отметил руководитель Транспортного управления Нью-Йорка.