18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Продолжение следует: "Нафтогаз Украины" подает новые иски к России на $7 млрд

      17:43Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". "Нафтогаз Украины" подает новые иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

      В октябре 2016 г. семь компаний группы "Нафтогаз" начали арбитражное производство против России по возмещению ущерба, якобы причиненного "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".

      "За мной остается организация транзита. Это большой кусок бизнеса на ближайшие пять лет. Мы как "Нафтогаз" теперь круглосуточно организуем транзит российского газа в Европу. Мы можем оказывать эти услуги не только "Газпрому", но и другим компаниям.

      Кроме того, за мной еще экономическая сторона наших исков по активам в Крыму. Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", - заявил Витренко, сообщает tsn.ua.

      Витренко выразил надежду, что решение суда в Гааге по этому делу выйдет в конце 2020 г.-начале 2021 г.

      "Нафтогаз Украины" впервые обратился в Гаагский трибунал в 2016 г., тогда компания оценила свои потери в Крыму в $2,6 млрд. В марте 2019 г. компания заявила, что арбитражный трибунал в Гааге признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря.

      В июле 2019 г. "Нафтогаз Украины" заявил, что убытки компании из-за вхождения Крыма в состав России достигли $5,2 млрд.

      Витренко не отрицает, что 1% от суммы получит руководство компании в качестве премии, так же как и 1% от $2,9 млрд, которые украинская сторона уже получила от "Газпрома" перед подписанием транзитного договора.

      Витренко не смутил вопрос о том, что он лично поставил свою подпись под соглашением с "Газпромом" о транзите газа, одним из условий которого стал отзыв взаимных исков России и Украины. "Нафтогаз Украины" хотя и отказался от всех исков, связанных с контрактами 2009 г., но активы в Крыму - это другой вопрос, по ним можно судиться, заявил Витренко.

      В 2014 г. в Крыму провели референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией.

      Между тем "Нафтогаз Украины" и "Газпром" 30 декабря 2019 г. подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об урегулировании и отзыве судебных споров и исков. "Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд в связи с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз Украины" обязался отозвать иски против "Газпрома" на $12,25 млрд.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: Украина, арбитраж, иск, "Газпром", "Нафтогаз Украины"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить