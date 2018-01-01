Продолжение следует: "Нафтогаз Украины" подает новые иски к России на $7 млрд

"Нафтогаз Украины" подает новые иски к России относительно возмещения ущерба за потерю своего имущества в Крыму, заявил исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд

Витренко не отрицает, что 1% от суммы получит руководство компании в качестве премии, так же как и 1% от $2,9 млрд, которые украинская сторона уже получила от "Газпрома" перед подписанием транзитного договора.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".В октябре 2016 г. семь компаний группы "Нафтогаз" начали арбитражное производство против России по возмещению ущерба, якобы причиненного "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму"."За мной остается организация транзита. Это большой кусок бизнеса на ближайшие пять лет. Мы как "Нафтогаз" теперь круглосуточно организуем транзит российского газа в Европу. Мы можем оказывать эти услуги не только "Газпрому", но и другим компаниям.Кроме того, за мной еще экономическая сторона наших исков по активам в Крыму. Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму.", - заявил Витренко, сообщает tsn.ua.Витренко выразил надежду, что решение суда в Гааге по этому делу выйдет в конце 2020 г.-начале 2021 г."Нафтогаз Украины" впервые обратился в Гаагский трибунал в 2016 г., тогда компания оценила свои потери в Крыму в $2,6 млрд. В марте 2019 г. компания заявила, что арбитражный трибунал в Гааге признал Россию виновной в утрате украинской компанией своих активов в Крыму и на шельфе Черного моря.В июле 2019 г. "Нафтогаз Украины" заявил, что убытки компании из-за вхождения Крыма в состав России достигли $5,2 млрд.Витренко не смутил вопрос о том, что он лично поставил свою подпись под соглашением с "Газпромом" о транзите газа, одним из условий которого стал отзыв взаимных исков России и Украины. "Нафтогаз Украины" хотя и отказался от всех исков, связанных с контрактами 2009 г., но активы в Крыму - это другой вопрос, по ним можно судиться, заявил Витренко.В 2014 г. в Крыму провели референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России. Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией.Между тем "Нафтогаз Украины" и "Газпром" 30 декабря 2019 г. подписали новый контракт на транзит газа на пять лет и договорились об урегулировании и отзыве судебных споров и исков. "Газпром" выплатил Украине $2,9 млрд в связи с решением Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз Украины" обязался отозвать иски против "Газпрома" на $12,25 млрд.