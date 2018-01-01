18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели
Власти Ирака потребовали от США подготовить план вывода войск из страны
18:46
Банк России признал несостоявшейся допэмиссию акций банка "Восточный"
18:45
Товарно-материальные запасы в оптовой торговле США сократились в ноябре
18:33
Козак: нет признаков отказа Украины от газовой сделки с Россией
18:08
Мосбиржа отказывается учесть сделку "Газпрома" по продаже акций на $5 млрд
17:47
Продолжение следует: "Нафтогаз Украины" подает новые иски к России на $7 млрд
17:43
Инфляция на Украине в 2019 году замедлила рост до 4,1%
17:36
Президент Белоруссии обозначил приоритеты ЕАЭС
17:33
США: oтчет по рынку труда не испугал инвесторов
17:13
Осторожно, двери не закрываются: в метро Нью-Йорка остановили эксплуатацию 298 новых вагонов
17:07
Возможные сценарии развития американо-иранских отношений
17:03
Рост числа рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее прогноза
16:54
Белоруссия приостановила экспорт собственной нефти
16:47
Продовольствие в мире подорожало до максимума за 5 лет
16:22
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет
16:18
Китай увеличит расходы на инфраструктуру в 2020 году
16:14
Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену, а Group-IB - цифровую гигиену при использовании смартфонов
16:01
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
15:54
Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B на $2,75 млрд
15:36
Потери от Brexit для Великобритании достигли $170 млрд
15:28
Премьер Казахстана сообщил о росте ВВП страны в 2019 году на 4,5%
15:12
Власти Британии начнут замораживать счета и активы россиян за то, что Россия якобы нарушает права человека
15:04
США создадут спецподразделение в Тихом океане для противодействия России и Китаю
15:01
Apple обвиняют в краже технологий для часов Apple Watch
15:01
"ИрАэро" требует возместить убытки за использование SSJ 100
14:59
Двойные ставки - последний патрон ЕЦБ
14:54
Alibaba и FAW объединяются для разработки "умных" машин нового поколения
14:50
Тайваньские компании переносят производство из Китая на фоне торговой войны
14:46
Итальянское промпроизводство продолжает стагнировать
14:25
Москва вошла в список пяти лучших городов мира в рейтинге Best Cities
14:00
"Белоруснефть" открыла три залежи нефти в Гомельской области
13:59
Банки провалили план ЦБ по сбору биометрии
13:56
Промышленное производство во Франции в ноябре выросло сильнее прогнозов
13:42
Конкуренция со стороны Coal India будет удерживать инвесторов от добычи угля в Индии
13:26
Касперская потеряла несколько сотен миллионов в "Нэклис-Банке"
13:15
BMW девятый год подряд достиг рекордных продаж автомобилей в 2019 году
13:12
Зависимость ТЭК России от импортного оборудования снизится до 43%
12:53
Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд рублей на разработку оборудования для подводной добычи углеводородов
12:35
Нобелевский лауреат предупредил о серьезных проблемах в экономике Индии
12:30
"Московский кредитный банк" получит от китайских банков кредит на $280 млн
12:25
Власти обсуждают новые льготы для владельцев электрокаров
12:09
Что принесет нам 2020 год? 10 прогнозов от экспертов
12:00
Кому понадобились российские угольные компании?
12:00
Перестановки в руководстве провинции Гуандун открывают путь к реформам в районе Большого залива
11:49
Fitch назвало долю кредитных "заложников" в России
11:32
Первый международный авиарейс из Симферополя в Ереван запустят в марте
11:02
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка Натальи Касперской
10:54
"Газпром" сократил прямую долю в "Газпромбанке" до 29,764%
10:43
Суверенный фонд Абу-Даби сократил долю в Petropavlovsk до 2,91%
10:36
Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов
10:25
Рубрики: Энергетика, Бывший СССР
Метки: Украина, арбитраж, иск, "Газпром", "Нафтогаз Украины"
Козак: нет признаков отказа Украины от газовой сделки с Россией
18:08
Мосбиржа отказывается учесть сделку "Газпрома" по продаже акций на $5 млрд
17:47
Продолжение следует: "Нафтогаз Украины" подает новые иски к России на $7 млрд
17:43
"Белоруснефть" открыла три залежи нефти в Гомельской области
13:59
Конкуренция со стороны Coal India будет удерживать инвесторов от добычи угля в Индии
13:26
Зависимость ТЭК России от импортного оборудования снизится до 43%
12:53
Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд рублей на разработку оборудования для подводной добычи углеводородов
12:35
Пожар на НПЗ "ЛУКОЙЛа" в Ухте оказался незначительным - возгорание ликвидировано
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Украина объявила потерю доходов из-за пуска "Турецкого потока"
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