Возможные сценарии развития американо-иранских отношений

Реакция Ирана на убийство генерал-майора Касема Сулеймани в Багдаде еще раз показала, что Исламская Республика больше уважает демонстрацию силы, чем дипломатические шаги, предложения о переговорах или санкции.

Скандальное признание главы Госдепа, попытки демократов отнять часть военных полномочий у Дональда Трампа и новые громкие заявления из Тегерана. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне напряженной.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".До сих пор реакция Тегерана на убийство Сулеймани была весьма непропорциональной. Иранские ракеты, направленные на американские военные базы в Ираке, явно не должны были причинить существенный материальный ущерб или ликвидировать американских военнослужащих, хотя собственному народу иранские военные объявили об уничтожении 80 американцев.Иран все еще может попытаться провести ряд антиамериканский акций в отместку за смерть генерала, однако судя по прошлому опыту Тегеран все будет делать с оглядкой на возможное применение силы со стороны Америки, полагает The National Interest.Белый дом видел это поведение и раньше. США разгромили Саддама Хусейна в 2003 г. за считанные недели и с минимальными потерями, что не смог сделать Иран в течение восьми лет в ходе ирано-иракской войны в 1980-х гг. В 2003 г. многие вашингтонские эксперты ожидали, что после Саддама американские войска отправятся в Иран. Дело в том, что Иран и Северная Корея - две другие страны, которые помимо Ирака американцы причисляли к "оси зла".Одна лишь угроза применения силы заставила Иран объявить о готовности сесть за стол переговоров для обсуждения всех актуальных вопросов. Администрация Джорджа Буша-младшего отклонила предложение Тегерана, поскольку стремилась к смене режима в Исламской Республике. Тем не менее Иран прекратил разработку собственного ядерного оружия, но лишь до мая 2005 г. или когда стало ясно, что США завязли Ираке.То же самое наблюдалось, после того как израильские самолеты неоднократно бомбили иранские конвои с оружием и иранские позиции в Сирии. Тегеран почти не ответил на эти атаки, хотя Израиль облегчил Ирану задачу, не признав большинство этих ударов.Многие эксперты ожидали, что убийство Сулеймани приведет к войне с Ираном, дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и жесткой ответной реакции. Но прежде чем делать подобные прогнозы, эксперты должны учитывать ряд важных вещей.Во-первых, как правило, когда малые державы сталкиваются с военной угрозой со стороны крупных, они тщательно продумывают все дальнейшие шаги (а Иран по сравнению с Соединенными Штатами, безусловно, малая держава). Во-вторых, на Ближнем Востоке часто действует принцип: чем громче риторика, тем меньше реальных действий. Наконец, после десятилетий войны даже Соединенные Штаты опасается непредсказуемых конфликтов.Некоторые аналитики пытались найти стратегию в убийстве иранского генерала, в то время как другие отметили важную роль Сулеймани (он был главным организатором ряда крупных военных операций, в результате которых погибли сотни американских военнослужащих). Сулеймани, безусловно, был более опасным, чем Усама бен Ладен, который долгие годы скрывался в Пакистане и имел мало возможности общаться со своими последователями.Теперь Иран ускорит разработку собственного ядерного оружия, так как увидел из собственного опыта (как и северные корейцы), что с ним будут обращаться более осторожно с наличием более смертоносного оружия. В связи с этим возникает вопрос: что Соединенные Штаты будут делать дальше?Если Вашингтон сконцентрирует в регионе еще больше военной силы и потребует от Ирана отказаться от ядерной программы и поддержки терроризма, но не будет требовать смены режима, то Тегеран сядет за стол переговоров с американцами, так как уважает угрозу применения силы.Если Соединенные Штаты решат почивать на лаврах или предложат поужинать с аятоллой Али Хаменеи, чтобы уладить все разногласия, или если американцы отвлекутся на другие политические кризисы, то это придаст Ирану смелости. В этом случае Америка может столкнуться с самыми кошмарными сценариями, которые не материализовались в этот раз.