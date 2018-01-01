США: oтчет по рынку труда не испугал инвесторов

Фьючерсы на американские индексы растут перед открытием пятничных торгов. Фьючерс на S&P 500 обновил рекордные максимумы утром и удерживается в плюсе после публикации отчета по рынку труда за декабрь. Продолжают дорожать акции производителя искусственного мяса Beyond Meat, которые на неделе выросли уже на 25%.

Фьючерс на S&P 500

Премаркет

Рынок труда

США и Иран

График фьючерса S&P 500-mini, таймфрейм дневной

Альберт Короев, эксперт по фондовым рынкам "БКС Брокер"

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Конечно, в технической картине S&P 500 мы видим перекупленность. Последний раз осциллятор RSI на дневном графике был в нижней зоне экстремальных значений в августе. С того момента индекс вырос на 18%. Он далеко оторвался от 200-дневной скользящей средней. Возможная точка разворота для коррекции может быть найдена на уровне 3300.На премаркете еще 3% прибавляют котировки акций производителя искусственного мяса Beyond Meat, которые за четыре дня выросли в цене уже на 25%. Поддержку оказали сообщения о том, что McDonald's расширяет сеть точек, где будет продавать бургер с искусственной котлетой Beyond Meat, в том время как ее основной конкурент (Impossible Foods), по сообщению Reuters, отказался от дальнейших переговоров с McDonald's по сотрудничеству, так как не может обеспечить необходимый объем поставок.На 15% растут акции биотехнологической Moderna на сообщении об успешном прохождении первой фазы исследований цитомегаловирусной вакцины. Акции одной из крупнейших компаний в США по доставке готовой еды - Grubhub - дешевеют на 8%, после того как компания опровергла сведения о том, что рассматривается вопрос ее продажи в ближайшее время. Слухи об этом появились в СМИ в середине недели, на чем котировки успели подскочить на 14%.Обнародованная статистика по рынку труда США показала, что рост рабочих мест в не с/х секторе составил в декабре 145 тыс., тогда как аналитики ожидали увеличения на 164 тыс. Уровень безработицы остался на отметке 3,5%.Релиз слабее ожиданий, но скорее все же нейтральный по содержанию. Есть слабость в замедлении темпов роста заработной платы. Доллар несколько сдал позиции против евро. Фьючерс на S&P 500 почти не реагирует на отчет.Ситуация в острой фазе после обмена военными выпадами США и Ирана успокоилась. Инвесторы вернулись в рисковые активы, цены на золото отступили в последние дни от $1600 назад к $1550. Цена WTI превышала на максимумах недели $65, но уже курсирует ниже $60.