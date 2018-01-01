Автомобили в лизинг выгоднее, чем покупка?

Рост утильсбора в России с 2020 г. приведет к существенному повышению цен на автомобили, что в свою очередь положительно скажется на рынке автолизинга, так как это станет выгоднее покупки за живые деньги, считают лизинговые компании.

Москва, 11 января - "Вести.Экономика".Утилизационный сбор был введен в 2012 г. одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 г. сбор был повышен на 65%, в 2018 г. - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.Согласно принятому правительством решению утильсбор в РФ с 2020 г. вырастет на 112% на самую распространенную категорию - автомобили с двигателями объемом от 1 до 2 литров. Для новых малолитражек объемом двигателя до 1 литра он вырастет на 46%, от 2 до 3 литров - на 123,5%, от 3 до 3,5 литра – на 126,5%, а свыше 3,5 литра - на 145%."С января рост ставок утильсбора, по нашим оценкам, приведет к росту рекомендованных розничных цен на автомобили на 2-10% в зависимости от модели. В отсутствии компенсирующих рост цен льгот подорожание может привести к очередному пересмотру покупателями своих привычек: пересаживание на авто классом ниже, отказ от дорогостоящих опций. Особенно в массовом сегменте авторынка, где клиенты наиболее чувствительные к росту цен", - считает гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов."С другой стороны, повышение розничных цен должно несколько отпугнуть покупателей от приобретения автомобилей за наличный расчет и сместить вектор их внимания на альтернативные источники финансирования, такие как лизинг", - полагает Агаджанов. "Повышение размера утилизационного сбора в 2020 г., безусловно, окажет влияние на рынок. Рост сбора повысит цену на импортные транспортные средства на 2-3%, на автомобили отечественного производства – на 1-1,5%. Плюс к этому на цену также повлияют инфляционные ожидания. ...По расчетам аналитиков, в 2020 г. прогнозируется снижение продаж легкового и коммерческого транспорта в среднем на 8-10%", - заявила директор департамента по работе с региональной сетью "Сбербанк Лизинга" Ольга Кириллова."В меньшей степени это (повышение утильсбора - прим. ред.) отразится на стоимости автомобилей и техники отечественного производства, так как Минпромторг полностью либо частично его компенсирует заводам-изготовителям. Импортная же техника может подорожать в диапазоне 2-7%", - говорит начальник управления развития автолизинга "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов.По словам Агаджанова, в большей степени подорожание коснется импортируемых в РФ моделей, например Toyota Corolla и Land Cruiser, а также всего люксового сегмента. "Альфа Лизинг" ожидает роста стоимости автомобилей и спецтехники на 5%. По оценке "Европлана", в среднем стоимость автомобилей в России вырастет на 100-300 тыс. руб. "При этом в конце года и участники, и эксперты рынка автолизинга высказывали мнение, что наш сегмент, несмотря ни на что, будет продолжать расти", - говорит гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.Глава Минпромторга Денис Мантуров в конце ноября говорил, что не ожидает роста цен на машины российского выпуска из-за индексации утильсбора, поскольку для их производителей действуют меры господдержки, а доля индексации утильсбора в стоимости импортных авто составляет лишь порядка 2-5%. Ассоциация автодилеров РоАД давала свою оценку: импорт из-за повышения сбора подорожает на 2-3%, а машины локальной сборки - на 1-1,5%. В целом же она ожидает постепенный рост цен на автомобили на протяжении будущего года примерно на 5%.Аналитическое агентство "Автостат" подсчитало, что средневзвешенная цена новой легковушки в России с конца 2014 г. по ноябрь 2019 г. выросла на 78% до 1,54 млн руб. Исходя из этого показателя и прогнозов РоАД можно подсчитать, что цена новой легковой машины за следующий год в среднем вырастет на 77 тыс. руб. Исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов предполагает, что средневзвешенная цена вырастет в 2020 г. примерно на 2-5%.Лизинговые компании ожидают замедления темпов роста рынка автолизинга по сравнению с показателями предыдущих нескольких лет согласно опросу РИА "Новости". На это влияют такие факторы, как цикличность крупных сделок, а также макроэкономические показатели. Тем не менее на рынке по-прежнему сохраняется отложенный спрос, лизингодатели ожидают эффекта от единой лизинговой субсидии, а также делают ставки на развитие рынков такси и каршеринга."Газпромбанк Лизинг" прогнозирует рост рынка на 15%, "Сбербанк Лизинг" приводит оценку в 15-17% и планирует расти выше рынка. Оценку в 17% поддерживает и "ВТБ Лизинг". Аналитическое рейтинговое агентство "Эксперт РА" ожидает роста рынка автолизинга в 2020 г. на 17% до 662 млрд руб., в 2021 г. - на 12% до 742 млрд руб. Рост рынка по итогам 2019 г., по оценке агентства, составит 25% до 566 млрд руб. В 2018 г. объем рынка увеличился на 19% до 453 млрд руб.