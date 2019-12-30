Президент Белоруссии обозначил приоритеты ЕАЭС

Фото: Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Белорусский президент Александр Лукашенко призвал партнеров по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) сосредоточиться на устранении барьеров в торговле, а также уточнить полномочия отдельных органов союза.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Такое заявление Лукашенко сделал в связи с переходом к Минску с 1 января 2020 г. председательства ЕАЭС."Предлагаем сосредоточить совместные усилия на полном устранении барьеров, максимальном сокращении изъятий и ограничений на рынках ЕАЭС, предотвращении возможности возникновения новых видов препятствий для создания свободной конкурентной среды. Отмечаем назревшую необходимость уточнения отдельных полномочий органов ЕАЭС", - говорится в обращении Лукашенко к главам стран в составе ЕАЭС, оно опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии.По мнению президента Белоруссии, "требуется усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии, в первую очередь, в сферах с наибольшим количеством барьеров и изъятий: техническое регулирование, применение санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, осуществление государственных закупок, предоставление субсидий".На его взгляд, назрела необходимость установления разрешительного порядка введения национальных ограничительных мер, предполагающего их предварительное рассмотрение органами союза.Среди важных задач Лукашенко назвал завершение работы по формированию общих энергетического и транспортного рынков ЕАЭС, что должно быть сопряжено с обеспечением недискриминационных подходов в области ценообразования, тарифов и доступа к услугам естественных монополий."В рамках построения общего финансового рынка предлагаем начать предметную работу по созданию платежного пространства ЕАЭС, обеспечению бесперебойных трансграничных расчетов и платежей на пространстве союза, дедолларизации экономик, дальнейшему повышению доли расчетов в национальных валютах государств-членов, обеспечению независимости межгосударственных платежей от внешних факторов (системы SWIFT, зарубежных банков-корреспондентов, санкционных рисков)", - говорится в обращении.В промышленном секторе Лукашенко призвал к гармонизации национальных политик, сближению инструментов и уровню государственной поддержки, созданию производственной кооперации и формированию региональных производственных цепочек добавленной стоимости, реализации совместных проектов и локализации производств, выпуску современной продукции, способной удовлетворить потребности внутреннего рынка и обеспечить совместный выход государств - членов ЕАЭС на рынки третьих стран.Кроме того, Лукашенко призвал уделить внимание формированию сбалансированного аграрного рынка союза, углубленной межгосударственной кооперации, разработать межгосударственные программы развития, включая вопросы специализации агропромышленных производств в ЕАЭС на основе использования конкурентных преимуществ.Он предложил провести комплексный анализ положений договора о ЕАЭС в целях перехода к единой политике применения ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер.