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      Власти Ирака потребовали от США подготовить план вывода войск из страны

      18:46Распечатать

      Фото: AP

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адиль Абдул-Махди озвучил данное требование к администрации Трампа в телефоном разговоре с главой Госдепартамента США Майклом Помпео.

      В ходе переговоров премьер-министр Ирака заявил Помпео о том, что удары США по территории Ирака, нанесенные в последнее время, являются нарушением суверенитета Ирака со стороны администрации Трампа. Адиль Абдул-Махди также отметил, что данные действия нарушают двусторонние договоренности в сфере безопасности между США и Ираком.

      В частности, в заявлении правительства Ирака по поводу данного телефонного разговора отмечается, что беспилотные летательные аппараты США "совершают полеты в воздушном пространстве Ирака без разрешения иракских властей, что является нарушением двусторонних договоренностей".

      Глава иракского правительства также попросил Помпео "направить делегацию в Ирак для подготовки выполнения резолюции парламента страны по поводу вывода иностранных войск из Ирака".

      Госдепартамент США отреагировал на данные требования, опубликовав пресс-релиз с заявлением о том, что "Америка – это сила добра на Ближнем Востоке".

      Отказ от выполнения резолюции парламента Ирака о выводе войск США, которая была принята после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, означает, что так называемая "сила добра" пытается сохранить присутствие на Ближнем Востоке вопреки решением властей Ирака и Сирии.

      Вкупе с заявлениями иранских властей о намерении продолжать удары по американским базам в регионе данная ситуация предвещает увеличение числа нападений на военные объекты США на Ближнем Востоке. Власти Ирака и Ирана в дальнейшем, вполне вероятно, могут усилить военное сотрудничество, обмен разведывательной информацией, а также пойти на другие совместные действия, которые будут способствовать выводу войск США из Ирака.

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: США, Иран, Ирак, вывод войск, Госдепартамент США, Адиль Абдул-Махди

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