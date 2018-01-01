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      Мосбиржа отказывается учесть сделку "Газпрома" по продаже акций на $5 млрд

      17:47Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Московская биржа отказалась считать проданные квазиказначейские пакеты "Газпрома" акциями в свободном обращении вопреки заявлению газового концерна.

      В ноябре 2019 г. "Газпром" продал на Московской бирже второй за несколько месяцев квазиказначейский пакет акций в 3,59%. По итогам размещения компания сообщила, что доля ее акций в свободном обращении (free-float) увеличилась до 49,61% от уставного капитала.

      Но индексный комитет Мосбиржи, собравшийся через несколько дней после сделки, рекомендовал не учитывать этот пакет в расчете free-float, так как "Газпром" не назвал покупателей, сообщил Forbes.

      Московская биржа последовала рекомендации и не изменила оценку доли акций в свободном обращении — она, как и раньше, составляет 46%, указано на сайте торговой площадки. Такое решение индексный комитет вынес и после продажи первого квазиказначейского пакета "Газпрома" (2,93%).

      Биржа опиралась на два решения своего индексного комитета, рассказали Forbes три источника, знакомые с решениями комитета и подтвердил председатель комитета Илья Питерский.

      Решение по первой сделке комитет принимал в августе, по второй — в ноябре. На последнем заседании индексный комитет принял решение не увеличивать free-float "Газпрома" после продажи его пакета на бирже, так как его покупатель не раскрыт, сказал Forbes источник, знакомый с деталями решения. По его словам, комитет рекомендовал бирже дождаться раскрытия владельца пакета.

      "На голосовании в ноябре и в августе индексный комитет не посчитал нужным менять свою старую оценку free-float в 46%, сделанную еще до обеих сделок. Если считать, что оба пакета сейчас не находятся в свободном обращении, можно прийти к еще более низкой оценке в 43%", — сказал Forbes Питерский. По его словам, биржа принимает решение самостоятельно, а индексный комитет может лишь дать рекомендации. На практике Мосбиржа в абсолютном большинстве случаев ориентируется на решение комитета.

      Как ранее сообщали "Вести. Экономика", обе сделки прошли по схеме "один лот — один покупатель", но покупатель не раскрывался. "Уже после решения Московской биржи глава "Газпромбанка" Андрей Акимов заявлял, что акции купил консорциум инвесторов. Но нет понимания, что это за инвесторы, кто внутри консорциума. Интересы миноритариев для биржи важнее. И потому приходится временно считать 6,5% проданных акций не free-float. Если поступит информация, что акции действительно в свободном обращении, то Мосбиржа это признает", - сообщил собеседник Forbes.

      Рубрики: Акции, Энергетика

      Метки: Газпром, Мосбиржа, продажа акций, казначейская акция, free-float

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