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      Козак: нет признаков отказа Украины от газовой сделки с Россией

      18:08Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Нет признаков намерения "Нафтогаза Украины" отказаться от договоренностей с Россией, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Козак. Иски на $7 млрд против РФ были учтены в мировом соглашении.

      Как сообщали "Вести. Экономика", Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. По условиям мировой Украина отзывает все иски против российской компании на сумму $12 млрд, включая антимономольное дело на Украине на $7,4 млрд. В обмен "Газпром" выплатил 29 декабря 2019 г. $2,9 млрд Украине по решению арбитража.

      "Газпром" также отзывает все встречные иски к "Нафтогазу", и компании подписали новый контракт на транзит.

      В соглашение изначально не входили иски Украины в споре за активы в Крыму. "Нафтогаз" в декабре заранее предупредил о продолжении исковых требований.

      "Арбитраж в отношении активов НАК "Нафтогаза" в Крыму не упоминается в протоколе, это отдельный процесс. Стороной этого процесса выступает государство Российская Федерация, которая отвечает по соответствующим искам "Нафтогаза", - заявил в декабре исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

      Сегодня Витренко сообщил о планах обновить иски. "Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - $5 млрд без учета процентов. Но с процентами это уже больше $7 млрд", - заявил Витренко в интервью агентству Liga.net.

      Решение суда в Гааге по этому делу будет в конце 2020 г. или в начале 2021 г., полагает Витренко.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: арбитраж, иски, Нафтогаз Украины

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