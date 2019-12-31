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      PwC прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2020 году

      13:00Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Темпы роста мировой экономики в 2020 г. замедлятся до 3,4%, отмечает аудиторская компания PwC в "Обзоре мировой экономики".

      "В 2020 г. рост мировой экономики составит 3,4% по паритету покупательной способности при том, что долгосрочная среднегодовая величина этого показателя в XXI веке была равна 3,8%", - считает PwC.

      Наступивший 2020 г. станет годом замедления роста мировой экономики (годом "слоубализации"). Сохраняющаяся напряженность в мировой торговле создает сложности для поставок товаров и экономической интеграции стран.

      Между тем источником оптимизма для мировой торговли станет развитие услуг: мировой показатель экспорта услуг достигнет рекордного уровня $7 трлн. США и Британия, вероятно, сохранят места ведущих экспортеров услуг, а Китай сместит Францию с занимаемого ею четвертого места.

      По прогнозам PwC, страны "Большой семерки" (G7) продолжат создавать рабочие места, количество новых мест увеличится на 2 млн. Четыре из пяти новых рабочих мест появятся в США, Британии и Японии.

      "В 2020 г. мировая численность населения составит 7,7 млрд человек, что примерно на 10% больше, чем десять лет назад. Прогнозируют, что Китай, Индия и страны Африки к югу от Сахары обеспечат примерно половину общемирового прироста населения в год. В то же время, согласно прогнозам, количество людей в возрасте старше 60 лет по всему миру превысит отметку 1 млрд. По оценкам специалистов, в Китае количество людей в возрасте старше 65 лет будет больше, чем во всех шести других крупнейших странах с развивающейся экономикой, вместе взятых", - отмечает PwC.

      На возобновляемую и атомную энергетику придется более 20% мирового объема потребления энергии, что станет самым высоким показателем за всю историю человечества.

      "Ожидается, что Китай будет крупнейшим потребителем этого вида энергии, незначительно опережая Европу. При этом прогнозируется, что в 2020 г. нефть останется наиболее предпочтительным источником энергии для мировой экономики, опережая уголь и природный газ. США и Китай по-прежнему будут крупнейшими потребителями нефти в мире в 2020 г.", - заключает PwC.

      Рубрики: Настоящее

      Метки: США, Китай, энергетика, PwC, Британия, Африка, мировой ВВП

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