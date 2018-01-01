Товарно-материальные запасы в оптовой торговле США сократились в ноябре

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Товарно-материальные запасы в оптовой торговле США в ноябре 2019 г. снизились, как показали данные Министерства торговли США.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".С учетом коррекции на сезонные колебания товарно-материальные запасы в оптовой торговле в ноябре упали на 0,1% по сравнению с октябрем.Опрошенные изданием The Wall Street Journal аналитики, ожидали, что показатель останется без изменений.В октябре товарно-материальные запасы в оптовой торговле США выросли на 0,1%, как и сообщалось ранее.Оптовые продажи в ноябре в США выросли на 1,5% по сравнению с октябрем.Отношение запасов к продажам в ноябре составило 1,35 против 1,37 в октябре.