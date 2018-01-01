Банк России признал несостоявшейся допэмиссию акций банка "Восточный"

Банк России признал дополнительный выпуск акций банка "Восточный" на 5 млрд руб. несостоявшимся, сообщила кредитная организация.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 500 000 000 000 (500 млрд) штук, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая", - говорится в сообщении.Решение о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся принял департамент корпоративных отношений Банка России. Причина, по которой выпуск был признан несостоявшимся, - "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска", указывается в материалах банка. Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 г., признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 г.Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. В декабре срок оценочной экспертизы акций банка по иску о допэмиссии был продлен до 18 февраля. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций по цене 1 коп. за акцию, а также сам допвыпуск.Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".