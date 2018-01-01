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      Банк России признал несостоявшейся допэмиссию акций банка "Восточный"

      18:45Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Банк России признал дополнительный выпуск акций банка "Восточный" на 5 млрд руб. несостоявшимся, сообщила кредитная организация.

      "Количество подлежавших размещению ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), признанного несостоявшимся, и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги: 500 000 000 000 (500 млрд) штук, номинальной стоимостью 0,01 (ноль целых одна сотая) рублей каждая", - говорится в сообщении.

      Решение о признании выпуска ценных бумаг эмитента несостоявшимся принял департамент корпоративных отношений Банка России. Причина, по которой выпуск был признан несостоявшимся, - "неразмещение эмитентом в ходе эмиссии ни одной ценной бумаги дополнительного выпуска", указывается в материалах банка. Выпуск ценных бумаг был зарегистрирован 4 октября 2018 г., признан несостоявшимся с 27 декабря 2019 г.

      Арбитражный суд Амурской области рассматривает спор по допэмиссии банка. В декабре срок оценочной экспертизы акций банка по иску о допэмиссии был продлен до 18 февраля. Компания "Финвижн" Артема Аветисяна в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 млрд акций по цене 1 коп. за акцию, а также сам допвыпуск.

      Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 млрд руб. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви.

      В то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает. Параллельно стороны ведут несколько арбитражных разбирательств, в рамках одного из которых контроль в банке перешел от Baring к "Финвижн".

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Банк России, ЦБ РФ, допэмиссия, Baring Vostok, банк Восточный, Майкл Калви

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