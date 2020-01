Ответ на сотни миллиардов: США ввели новые санкции против Ирана

США с 10 января ввели санкции против 8 чиновников и ведущих секторов экономики Ирана с доходами миллиарды долларов ежегодно в ответ на ракетные обстрелы американских баз, заявил на брифинге глава Минфина США Стивен Мнучин. Санкции могут добить экономику Ирана.

Санкции против китайских компаний

Санкции против иранских компаний

Это крупнейший производитель стали на Ближнем Востоке и крупнейший в мире производитель железа с прямым восстановлением

Среди них - Iran Aluminum Company (Иранская алюминиевая компания). На ее долю приходится около 75% от общего объема производства алюминия в стране

Санкции введены и против Al-Mahdi Aluminium Corporation - это крупнейший производитель алюминия в Иране, и против National Iranian Copper Industries - это ведущий производитель меди в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Ответ на ракетный удар по базам США

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"."Первым делом, президент США издал указ, дающий право вводить санкции против любого физического лица, которое владеет, работает и торгует, содействует секторам иранской экономики, включая строительство, производство, текстильную и горнодобывающую отрасли", - заявил Мнучин."Во-вторых, мы объявляем о 17 особых санкциях против иранских крупнейших производителей железа и стали, трех базирующихся на Сейшельских островах организациях, и одного судна, связанного с транспортировкой продукции", - отметил он."В-третьих, мы предпринимаем действия против восьми иранских высокопоставленных чиновников, которые участвовали в дестабилизации ситуации и были вовлечены в атаку баллистическим ракетами во вторник", - подчеркнул Мнучин.Казначейство США нацелено на удар стоимостью в сотни миллиарды долларов по экономике Ирана и высокопоставленных чиновников режима, следует из заявления Минфина.Под санкции попала пекинская торговая компания Pamchel Trading Beijing Co. Ltd., которая ежемесячно приобретает десятки тысяч метрических тонн стальных слябов у иранской Esfahan Mobarakeh Steel Company. В ответ Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. продает в Иран углеродные блоки, катодные блоки и графитовые электроды для металлургических компаний Ирана.Pamchel Trading Beijing Co. Ltd. использует Power Anchor Limited , расположенную на Сейшельских островах, в качестве подставной компании, чтобы запутать истинного иранского конечного потребителя в материалах, связанных с металлами, поставляемых в Иран, заявили в Минфине США. Санкции введены и против сухогруза Hong Xun, который перевозит продукцию в Китай из Ирана и обратно. Компания Hongyuan Marine Co. Ltd., расположенный в Чжэцзянь (Китай) является зарегистрированным владельцем судна Hong Xun, а также судовым менеджером.С 10 января вводятся санкции против 13 крупнейших производителей стали и чугуна в Иране, которые ежегодно генерируют миллиарды долларов доходов ежегодно.Среди них - иранская Mobarakeh Steel Company.. Mobarakeh Steel Company производит более 50% иранской стали на всех основных рынках.Санкции введены и против других иранских компаний в металлургическом, стальном, алюминиевом или медном секторах Ирана: Saba Steel, Hormozgan Steel Company, Esfahan Steel Company, Oxin Steel Company, Khorasan Steel Company, South Kaveh Steel Company, Iran Alloy Steel Company, Golgohar Mining and Industrial Company, Chadormalu Mining and Industrial Company, Arfa Iron and Steel Company, Khouzestan Steel Company, and Iranian Ghadir Iron & Steel Co.OFAC также ввела санкции против зарегистрированной в Омане компании Reputable Trading Source LLC, которая связана с Khouzestan Steel Company. Компания была основана с целью предоставления и поставки запасных частей, оборудования и сырья, необходимых металлургическим компаниям, а также занимается маркетингом и экспортом стальной продукции из Ирана.OFAC ввела и санкции против ведущих компаний Ирана, работающих в секторе алюминия и меди.Под санкции попала и Khalagh Tadbir Pars Co. - компания по торговле минералами, которая также занимается добычей железной руды, медного концентрата, глинозема и алюминия."Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) приняло меры против восьми высокопоставленных чиновников иранского режима, которые выполняли дестабилизирующие указы режима, а также против крупнейших производителей стали, алюминия, меди и железа в Иране, которые коллективно генерируют миллиарды долларов ежегодно", - отмечается в заявлении Казначейства."Действия Казначейства включают санкции против Али Шамхани, секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана; Мохаммада Реза Аштиани, заместителя начальника штаба иранских вооруженных сил; и Голамреза Солеймани, начальника ополчения Басидж Корпуса стражей исламской революции (КСИР)", - предупредили в Минфине США.В санкционный список попали: Али Шамхани (секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана), бригадный генерал Голамреза Сулеймани (командующий силами сопротивления Басидж, военизированными формированиями, подчиненными КСИР), Мохсен Резаи (член Совета), Мохаммад Реза Накди (заместитель координатора КСИР), Мухаммед Реза Аштиани (заместитель начальника штаба вооруженных сил Ирана), Али Абдоллахи (бригадный генерал КСИР, заместитель координатора Генерального штаба вооруженных сил), Али Асгар Хеджази (высокопоставленное должностное лицо в аппарате Верховного лидера, отвечающим за безопасность), Мохсен Коми (заместитель советника по международным делам в аппарате Верховного лидера и советник Верховного лидера по международным связям, представлял Верховного лидера во время официальных международных визитов).Кроме того, Казначейство вводит санкции против 17 иранских производителей металлов и горнодобывающих компаний, против сети из трех китайских и сейшельских организаций, и сухогруза, вовлеченных в покупку и продажу иранской продукции.Вся собственность и интересы в собственности этих лиц и компаний, которые находятся в Соединенных Штатах или находятся во владении или под контролем граждан США, должны быть заблокированы и переданы в OFAC. Запрещены любые сделки, связанные с какой-либо собственностью или интересами лиц и компаний из санкционного списка.Любая компания, лицо, или иностранное финансовое учреждение, которое сознательно проводит или содействует операциям санкционных компаний и лиц, могут быть подвергнуты санкциям."Одновременно с сегодняшними санкциями президент подписывает новое распоряжение, нацеленное на дополнительные источники доходов, используемые иранским режимом для финансирования и поддержки его ядерной программы, разработки ракет, террористических и террористических прокси-сетей и зловредного регионального влияния. В частности, это распоряжение дает право министру финансов совместно с государственным секретарем вводить санкции против лиц, работающих в других секторах иранской экономики или осуществляющих операции с ними, включая строительство, добычу полезных ископаемых и производство текстиля", - подчеркивается в заявлении Минфина США."Соединенные Штаты нацелены на высокопоставленных иранских чиновников за их причастность и соучастие в ударах баллистическими ракетами во вторник, - заявил Стивен Мнучин. - Мы также ограничим крупнейших производителей металлов в Иране и вводим санкции в отношении новых секторов иранской экономики, включая строительство, производство и добычу полезных ископаемых. Эти санкции будут действовать до тех пор, пока режим не прекратит финансирование глобального терроризма и не обязуется никогда не иметь ядерного оружия".