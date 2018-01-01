Что будет с китайским технологическим трио - Baidu, Alibaba и Tencent - в 2020-м году?

Три крупнейшие технологические компании Китая - Baidu, Alibaba и Tencent - в минувшем 2019 г. столкнулось с шквалом внутренних проблем на фоне американо-китайской торговой войны. Каждая компания действовала в сложных обстоятельствах по-своему.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Baidu является крупнейшей поисковой системой Китая с долей рынка около 70%. Он зарабатывает деньги на рекламе, как и Google. Но в 2019 г. компания столкнулась с сильными препятствиями на внутреннем рынке, что привело к падению акций примерно на 20% в прошлом году.В Китае в 2019 г. наблюдалось замедление роста рекламного рынка, при этом регулирующие органы также внимательно следят за рекламой в интернете. Это ударило по Baidu, которая в значительной степени зависит от доходов от рекламы. Компания также сталкивается с жесткой конкуренцией на домашнем рынке.ByteDance, владелец приложения TikTok, запустил поисковый сервис в Китае в прошлом году. Пользователи в Китае также все больше привыкают оставаться в рамках экосистем приложений формата "суперапп" вроде WeChat от Tencent, когда в одном приложении совмещены разные сервисы - социальные медиа, поиск, браузер, платежные системы и т. д.Baidu, однако, не спешит сдаваться. Компания запустила собственное мобильное приложение Baidu App. В нем пока наблюдается рост пользователей - многообещающий признак для компании, которая медленно заходила в мобильный сегмент.Компания пытается сократить свою зависимость от основного поискового бизнеса и расширить свою деятельность в других областях, таких как облачные сервисы и искусственный интеллект. В прошедшем квартале большая часть успеха была связана с услугой потокового видео iQIYI. Выручка от iQiyi достигла 7,4 млрд юаней ($1,04 млрд) в сентябрьском квартале, увеличившись на 7% в годовом исчислении, в то время как абонентская база выросла на 31% в годовом исчислении.Несмотря на тяжелый год, Baidu показала лучшие, чем ожидалось, результаты в третьем квартале, а его рост акций позволили компенсировать часть убытков за последние несколько месяцев.Аналитики говорят, что в 2020 году Baidu может столкнуться с некоторыми препятствиями. Эксперты видят создание мобильной экосистемы Baidu сложной задачей, учитывая, что большие мобильные приложения являются закрытой системой, и трудно индексировать контент.В долгосрочной перспективе, однако, Baidu может найти спасение в новых технологиях. Baidu делает ставки на технологии будущего, включая, например, разработку сервисов и ПО для самоуправляемых автомобилей.Alibaba сработала в минувшем году лучше конкурентов - акции выросли примерно на 55% в 2019 году. Изначально высказывались опасения, что замедление китайской экономики может ослабить потребительский спрос.Но основное коммерческое подразделение Alibaba, на долю которого приходится около 85% доходов, оставалось устойчивым в течение всего года, так как китайские потребители продолжали стекаться в Интернет. Доходы основного бизнеса подскочили на 40% в годовом исчислении.Подразделение облачных вычислений Alibaba, которое, по мнению аналитиков, имеет решающее значение для будущего компании, продолжало развитие. Доходы от облачных вычислений выросли на 64% в годовом исчислении в сентябрьском квартале.Alibaba также продвигает стратегию, которую она называет "новой розницей", которая направлена на объединение онлайн и оффлайн элементов своего бизнеса, таких как платежи, физические магазины и доставка продуктов питания.В недавней заметке Jefferies пишут, что Alibaba выиграет от роста среднего класса в Китае и увеличения использования малыми городами платформ электронной коммерции."Alibaba является явным лидером в реализации стратегии цифровой экономики, охватывающей более 960 миллионов пользователей, и обладает сильным синергетическим эффектом среди своих предложений в области онлайн-ритейла, местных услуг, цифровых развлечений, логистики и платежей - все это обусловлено фокусом на пользовательский опыт и инновации продуктов, которые отличают ее от аналогичных продуктов", - пишет Jefferies в своей заметке.Alibaba также удалось провести вторичный листинг в Гонконге, акции торговались по цене выше цены листинга.Тем не менее, Alibaba наталкивается на некоторые препятствия. В доставке еды компания сталкивается с конкуренцией со стороны Meituan. В то время как в сфере электронной коммерции JD.com и Pinduoduo являются потенциальными конкурентами Alibaba. Цена акций Alibaba в среднем составляет $234,63, что соответствует росту почти на 6% по сравнению с закрытием в четверг.Tencent, одна из крупнейших в мире игровых компаний, управляет китайским приложением для обмена сообщениями WeChat с более чем 1 миллиардом пользователей.В 2018 году китайское правительство заморозило выдачу лицензий на видеоигры, которым нужно получать одобрение регулирующих органов для выпуска и монетизации на территории Китая. Это стало плохой новостью для компании, так как онлайн-игры составляют огромную часть общих доходов Tencent.Но к концу 2018 года в Китае разрешения продолжили выдавать и в подразделении онлайн-игр Tencent наблюдалось некоторое восстановление. В третьем квартале доходы от онлайн-игр выросли на 11% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Как и Baidu, слабый рекламный рынок также навредил Tencent. Но в третьем квартале его рекламное подразделение вернулось к жизни. Доходы от рекламы в соцсетях в третьем квартале выросли на 32% по сравнению с третьим кварталом прошлого года.Компания Tencent также диверсифицирует свою деятельность: растут ее отделы облачных вычислений и финансовых технологий. Компания Tencent запускает платежную платформу через WeChat под названием WeChat Pay.Тем не менее, перед компанией Tencent стоят определенные задачи в новом году.В третьем квартале 2019 года прибыль, приходящаяся на акционеров компании, снизилась на 13%, а чистая маржа также уменьшилась. Это давление на маржу может продолжиться и в 2020 году. "Несмотря на то, что компания, как ожидается, сохранит динамику прибыли за счет контроля над расходами, мы считаем, что маржа все еще будет находиться под давлением", - заявил недавно китайский инвестиционный банк Guotai Junan Securities.У Tencent есть некоторые ключевые игровые издания, которые должны поддержать бизнес видеоигр, хотя слабость рынка ПК может оттенить рост на рынке мобильных игр.