Марк Цукерберг озвучил прогноз на ближайшее десятилетие

Основатель Facebook Марк Цукерберг рассказал о своем видении грядущих в ближайшее десятилетие изменений.

Москва, 11 января - "Вести.Экономика"Глава Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети, что в этом году отказался от традиции ставить перед собой задачи на будущий год, которой следовал последние несколько лет. Вместо этого он решил подумать о том, как изменятся мир и его собственная жизнь к 2030 году, и сосредоточиться на этих вещах.В частности, по его мнению, в следующие десять лет молодое поколение должно получить большее влияние. Создатель Facebook подчеркнул, что соцсеть была задумана как способ дать миллениалам говорить о важных для них проблемах, но эти изменения еще не вступили в полную силу. По словам главы Facebook, пришло время решать проблемы будущих молодых поколений, с которыми уже приходится сталкиваться: от изменения климата до растущих расходов на образование, жильё и здравоохранение.В рамках инициативы Чан Цукерберг Facebook концентрируется на очень долгосрочных проектах, призванных помочь подрастающему поколению решать такие вопросы, как медицина, профилактика и лечение возникающих в течение всей жизни болезней, или более индивидуальное начальное образование детей. В течение следующего десятилетия мы будем больше концентрироваться на финансировании и предоставлении платформы молодым предпринимателям, учёным и лидерам для реализации изменений в нашем обществе.Интернет дал нам огромные возможности общаться с кем угодно и где угодно. Это невероятно расширяет возможности и означает, что наши отношения и возможности больше не ограничиваются местом, где мы живём. Теперь люди — часть многомиллиардного сообщества — и затронутый общей динамикой жизни, культурными и экономическими возможностями, которые оно приносит.Цукерберг считает, что благодаря социальным платформам постепенно будут восстанавливаться небольшие сообщества людей, в которых они будут чувствовать близость и находить для себя нишу. По мнению Цукерберга, сейчас с расширением социальных границ людям зачастую бывает сложно почувствовать свою уникальность. Кроме того, технологии виртуальной реальности помогут людям жить там, где им хочется, без необходимости переезжать в крупные города в поисках работы.В последнее десятилетие самый быстрый рост экономики произошёл в сфере высоких технологий. Цукерберг ожидает, что в следующем десятилетии технологии продолжат создавать новые возможности, причём не только открывая новые отрасли, но и проникая во все традиционные сферы хозяйственной жизни, обеспечивания новые источники роста.Глава Facebook также делает ставку на помощь малому бизнесу, который и сейчас может за небольшие деньги создавать страницы в социальных сетях и напрямую общаться с покупателями, что ранее было доступно только крупным компаниям. В будущем для частных предпринимателей должно появиться больше возможностей.Глава Facebook считает, что хотя смартфоны будут оставаться ключевыми устройствами в ближайшие годы, в 2020-х мир захватит следующая инновационная технологическая платформа - дополненная и виртуальная реальность, которые позволят создать ощущение настоящего присутствия, будто пользователь общается непосредственно с другим человеком или находится в другом месте.Такая платформа, по мнению Цукерберга, сблизит людей и усилит социальные взаимодействия. Возможность «присутствовать» в любом месте поможет решить самые насущные социальные проблемы вроде стоимости жилья и неравенства возможностей в зависимости от географии. Марк Цукерберг считает, что виртуальная реальность в следующем десятилетии позволит жить где угодно, получая при этом доступ к любой работе.Затронул Цукерберг и тему регулирования в интернете. Он подчеркнул, что крупным компаниям часто приходится лавировать между свободой слова и безопасностью, между правом на частную жизнь и охраной правопорядка. По мнению Цукерберга, сложные ситуации можно разрешать с помощью четких решений со стороны демократических властей относительно выборов, защиты приватности и борьбы с нежелательным контентом. Он также отметил важность независимых органов, с помощью которых общество само может разрешать конфликтные ситуации. В качестве примера он привел создаваемый Facebook независимый Надзорный совет, благодаря которому пользователи соцсети могут обжаловать решения по контенту.