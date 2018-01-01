Процесс импичмента Трампа вскоре перейдет в Сенат США

Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что передача обвинительного заключения в Сенат должна начаться на следующей неделе.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Пелоси обратилась к председателю юридического комитета Палаты представителей Джеральду Надлеру с просьбой подготовиться к передаче статей обвинения в отношении Трампа в Сенат США.До фактического перехода процесса импичмента на следующий этап в Палате представителей пройдет голосование по обвинителям, которые будут представлять сторону обвинения в процессе импичмента Трампа в верхней палате Конгресса США.Нижняя палата Конгресса США, в которой демократы получили большинство по итогам прошедших в 2018 г. промежуточных выборов, проголосовала за вынесение импичмента Дональду Трампу 18 декабря 2019 г.После этого представители Республиканской партии начали обвинять Пелоси в затягивании передачи процесса импичмента в Сенат США, где республиканцы сохраняют большинство мест.