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      Процесс импичмента Трампа вскоре перейдет в Сенат США

      21:59Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила о том, что передача обвинительного заключения в Сенат должна начаться на следующей неделе.

      Пелоси обратилась к председателю юридического комитета Палаты представителей Джеральду Надлеру с просьбой подготовиться к передаче статей обвинения в отношении Трампа в Сенат США.

      До фактического перехода процесса импичмента на следующий этап в Палате представителей пройдет голосование по обвинителям, которые будут представлять сторону обвинения в процессе импичмента Трампа в верхней палате Конгресса США.

      Нижняя палата Конгресса США, в которой демократы получили большинство по итогам прошедших в 2018 г. промежуточных выборов, проголосовала за вынесение импичмента Дональду Трампу 18 декабря 2019 г.

      После этого представители Республиканской партии начали обвинять Пелоси в затягивании передачи процесса импичмента в Сенат США, где республиканцы сохраняют большинство мест.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Нэнси Пелоси, Дональд Трамп, импичмент, Сенат США

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