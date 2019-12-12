18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Россию обязали выплатить Украине $80 млн из-за присоединения Крыма

      21:46Распечатать
      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить свыше $80 млн в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям из-за присоединения Крыма к России.

      Суд отклонил две российские апелляции и принял решение, что в результате интеграции Крыма "ответчик нарушил соглашение от 27 ноября 1998 г. (действующее с 27 января 2000 г.) между правительством ответчика (России - прим. ред.) и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и, следовательно, обязан выплачивать компенсацию".

      В иске "Укрнафты" содержится "требование о выплате компенсаций в размере $50,314 плюс проценты в связи с предполагаемой экспроприацией заявителем ее инвестиций".

      Выплат требуют "Нафтогаз", "Днипроазот" и компании Игоря Коломойского.

      В апреле Международный арбитраж в Гааге удовлетворил иск "Укрнафты" и обязал Россию выплатить компенсацию за потерю имущества в Крыму в 2014 г. в размере $44,4 млн компенсации плюс проценты в размере $5,5 млн, пеню и арбитражные расходы, которые составили более $3,5 млн.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: присоединение Крыма, суд Швейцарии

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить