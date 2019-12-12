Россию обязали выплатить Украине $80 млн из-за присоединения Крыма

Федеральный суд Швейцарии обязал Россию выплатить свыше $80 млн в качестве компенсации ущерба 12 украинским компаниям из-за присоединения Крыма к России.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"., что в результате интеграции Крыма "ответчик нарушил соглашение от 27 ноября 1998 г. (действующее с 27 января 2000 г.) между правительством ответчика (России - прим. ред.) и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций и, следовательно, обязан выплачивать компенсацию".содержится "требование о выплате компенсаций в размере $50,314 плюс проценты в связи с предполагаемой экспроприацией заявителем ее инвестиций".Выплат требуют "Нафтогаз", "Днипроазот" и компании Игоря Коломойского.В апреле Международный арбитраж в Гааге удовлетворил иск "Укрнафты" и обязал Россию выплатить компенсацию за потерю имущества в Крыму в 2014 г. в размере $44,4 млн компенсации плюс проценты в размере $5,5 млн, пеню и арбитражные расходы, которые составили более $3,5 млн.