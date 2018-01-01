2020 - год низких цен и протестов

Цены на нефть в 2020 годом будут оставаться у минимальных отметок, уверен известный экономический блогер Гейл Тверберг.

Цены на нефть с учетом инфляции Цены на нефть с учетом инфляции

Москва, 10 января - "Вести.Экономика"Он уверен, что низкие цены на нефть негативно скажутся на объемах добываемой нефти и на некоторых других секторах экономики.«В результате можно ожидать сильную тенденцию к рецессии. Степень рецессионных влияний будет варьироваться от страны к стране», - отмечает Тверберг.Согласно его прогнозу цены на нефть останутся в целом низкими в 2020 году. Иногда может наблюдаться резкий скачок до 80 или 90 долларов за баррель, но средние цены в 2020 году, вероятно, будут на уровне или ниже уровня 2019 года.Цены на нефть могут временно подскочить из-за недостаточного предложения или рисков разрастания военных конфликтов. Однако для поддержания цен на нефть необходимо увеличить «спрос» на готовую продукцию и услуги, произведенные с использованием нефти. Рабочие должны иметь возможность покупать больше товаров, таких как новые дома, автомобили и мобильные телефоны. Правительства должны иметь возможность покупать новые товары, такие как асфальтированные дороги и школьные здания.На данный момент мировая экономика борется с отсутствием доступности готовой продукции и услуг. Это отсутствие доступности является причиной того, что цены на нефть и другие сырьевые товары имеют тенденцию падать, а не расти. Недостаток доступности наступает, когда слишком много потенциальных покупателей имеют низкую заработную плату или вообще не имеют дохода. Неравенство в заработной плате имеет тенденцию к росту с глобализацией Это также имеет тенденцию расти с увеличением специализации. Несколько высококвалифицированных рабочих получают высокую заработную плату, но многие другие остаются с низкой заработной платой или вообще не имеют работы.Именно тот факт, что у нас нет способа повысить доступность готовой продукции, заставляет меня думать, что цены на нефть останутся низкими. Повышение минимальной заработной платы способствует большей механизации процессов и, следовательно, снижает общую занятость. Процентные ставки не могут быть значительно снижены, а условия кредитования не могут быть продлены намного дольше.Мировая добыча нефти, вероятно, сократится на 1% и более в 2020 году из-за низких цен на нефть.В целом добыча нефти ОПЕК резко возрастает. Однако в последнее время производство картеля сократилось из-за низких цен. Начиная с 1 января 2020 года, ОПЕК планирует сократить добычу еще на 500 тыс. баррелей в сутки.В то же время добыча нефти в США выросла в ответ на высокие цены в период с 2010 по 2013 год. Но в 2015 и 2016 годах объем добычи опять упал. Когда цены на нефть выросли в 2017 и 2018 годах, добыча в США снова выросла. Производство в 2019 году, похоже, росло не такими быстрыми темпами. Последние ежемесячные и еженедельные данные подтверждают более "плоскую" тенденцию роста добычи нефти в США в 2019 году.Экспортеры нефти часто получают подавляющее большинство своих доходов от налогообложения доходов, связанных с экспортом нефти. Если в 2020 году цены останутся низкими, экспортеры сочтут свои налоговые поступления недостаточными для поддержания текущих программ по обеспечению благосостояния своих людей, таких как программы по предоставлению рабочих мест и субсидированию продовольствия. Часть этого упущенного дохода может быть компенсирована увеличением заимствований. Во многих случаях программы должны быть сокращены. Излишне говорить, что сокращения могут привести к несчастьям и мятежам со стороны граждан, уверен Тверберг.Можно ожидать, что проблема восстаний и свергнутых правительств возникнет, когда экспортеры других товаров сочтут свои цены слишком низкими. Примером является Чили, экспортер меди и лития. Оба эти продукта недавно пострадали от низких экспортных цен. Эти низкие цены, без сомнения, играют важную роль в протестах, проходящих в Чили. Если бы было больше налоговых поступлений от продажи экспорта, не было бы трудностей в удовлетворении требований протестующих, связанных с бедностью, неравенством и чрезмерно высокой стоимостью жизни."Мы можем ожидать, что таких восстаний и восстаний будет больше, чем дольше цены на нефть и другие товары будут оставаться слишком низкими для товаропроизводителей", - отмечает эксперт.Сетевая самоорганизующаяся система, такая как мировая экономика, работает способами, которые сильно отличаются от того, что может предложить простой «здравый смысл». Вещи, которые кажутся замечательными в глазах потребителей, такие как низкие цены на нефть и низкие цены на товары, могут иметь темные стороны, которые по своей природе являются рецессионными. Производителям нужны высокие цены для производства товаров, но эти высокие цены на сырье ведут к тому, что готовые товары и услуги слишком дороги для многих потребителей.