18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели
16 лучших продуктов выставки CES 2020
02:30
Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в I квартале до 2,2-2,3%
10.01 23:59
Китай увеличит закупки продовольствия у России
10.01 22:49
Процесс импичмента Трампа вскоре перейдет в Сенат США
10.01 21:59
Россию обязали выплатить Украине $80 млн из-за присоединения Крыма
10.01 21:46
2020-й - год низких цен и протестов
10.01 21:38
Белоруссия объявила о введении экологического налога на транзит нефти
10.01 20:52
Что будет с китайским технологическим трио - Baidu, Alibaba и Tencent - в 2020 году?
10.01 19:17
США ввели новые санкции против Ирана
10.01 19:09
Власти Ирака потребовали от США подготовить план вывода войск из страны
10.01 18:46
Банк России признал несостоявшейся допэмиссию акций банка "Восточный"
10.01 18:45
Товарно-материальные запасы в оптовой торговле США сократились в ноябре
10.01 18:33
Козак: нет признаков отказа Украины от газовой сделки с Россией
10.01 18:08
Мосбиржа отказывается учесть сделку "Газпрома" по продаже акций на $5 млрд
10.01 17:47
Продолжение следует: "Нафтогаз Украины" подает новые иски к России на $7 млрд
10.01 17:43
Инфляция на Украине в 2019 году замедлила рост до 4,1%
10.01 17:36
Президент Белоруссии обозначил приоритеты ЕАЭС
10.01 17:33
США: oтчет по рынку труда не испугал инвесторов
10.01 17:13
Осторожно, двери не закрываются: в метро Нью-Йорка остановили эксплуатацию 298 новых вагонов
10.01 17:07
Возможные сценарии развития американо-иранских отношений
10.01 17:03
Рост числа рабочих мест в США в декабре замедлился сильнее прогноза
10.01 16:54
Белоруссия приостановила экспорт собственной нефти
10.01 16:47
Продовольствие в мире подорожало до максимума за 5 лет
10.01 16:22
Иран может получить ядерное оружие в течение 2 лет
10.01 16:18
Китай увеличит расходы на инфраструктуру в 2020 году
10.01 16:14
Роспотребнадзор призвал соблюдать гигиену, а Group-IB - цифровую гигиену при использовании смартфонов
10.01 16:01
Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года
10.01 15:54
Госдепартамент США одобрил продажу Сингапуру истребителей F-35B на $2,75 млрд
10.01 15:36
Потери от Brexit для Великобритании достигли $170 млрд
10.01 15:28
Премьер Казахстана сообщил о росте ВВП страны в 2019 году на 4,5%
10.01 15:12
Власти Британии начнут замораживать счета и активы россиян за то, что Россия якобы нарушает права человека
10.01 15:04
США создадут спецподразделение в Тихом океане для противодействия России и Китаю
10.01 15:01
Apple обвиняют в краже технологий для часов Apple Watch
10.01 15:01
"ИрАэро" требует возместить убытки за использование SSJ 100
10.01 14:59
Двойные ставки - последний патрон ЕЦБ
10.01 14:54
Alibaba и FAW объединяются для разработки "умных" машин нового поколения
10.01 14:50
Тайваньские компании переносят производство из Китая на фоне торговой войны
10.01 14:46
Итальянское промпроизводство продолжает стагнировать
10.01 14:25
Москва вошла в список пяти лучших городов мира в рейтинге Best Cities
10.01 14:00
"Белоруснефть" открыла три залежи нефти в Гомельской области
10.01 13:59
Банки провалили план ЦБ по сбору биометрии
10.01 13:56
Промышленное производство во Франции в ноябре выросло сильнее прогнозов
10.01 13:42
Конкуренция со стороны Coal India будет удерживать инвесторов от добычи угля в Индии
10.01 13:26
Касперская потеряла несколько сотен миллионов в "Нэклис-Банке"
10.01 13:15
BMW девятый год подряд достиг рекордных продаж автомобилей в 2019 году
10.01 13:12
Зависимость ТЭК России от импортного оборудования снизится до 43%
10.01 12:53
Минпромторг и "Газпром" получили 3,5 млрд рублей на разработку оборудования для подводной добычи углеводородов
10.01 12:35
Нобелевский лауреат предупредил о серьезных проблемах в экономике Индии
10.01 12:30
"Московский кредитный банк" получит от китайских банков кредит на $280 млн
10.01 12:25
Власти обсуждают новые льготы для владельцев электрокаров
10.01 12:09
Рубрики: АПК
Метки: Китай, Россия, продовольствие, Россельхознадзор
Китай увеличит закупки продовольствия у России
10.01 22:49
Топ-9 достижений декабря в России
09.01 12:08
Климатические изменения: повод для наживы или стимул для решения реальных проблем?
28.12.2019 11:57
Россия начинает поставки пшеницы в Иран
26.12.2019 15:45
В России расширят космическое наблюдение за незаконными вырубками леса
23.12.2019 10:32
В России ожидают сокращения производства шампанского в 2-3 раза
19.12.2019 09:40
Из Китая с любовью: в Россию пытаются ввезти зараженные вредными организмами цитрусовые и картофель
17.12.2019 12:09
Фьючерсы на кофе показали наибольший однодневный рост с 2015 года
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