18:00 прямой эфир «Верным курсом» Олег Богданов и Алексей Бобровский подводят макроэкономические итоги недели

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китай увеличит закупки продовольствия у России

      10.01 22:49Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Представители руководства КНР заявили о намерении увеличить объемы импорта птицеводческой продукции из России, предложив также создать списки российских предприятий для поставок мяса крупного рогатого скота в Китай.

      Об этом по итогам двухдневных переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и генерального директором Бюро продовольственной безопасности Главного таможенного управления КНР Би Кэсиня сообщили в российском ведомстве.

      Стороны обсудили ряд факторов, которые пока не позволяют увеличить объем поставок продовольствия отечественными компаниями в Китай, в частности в плане унификации подходов к допуску продукции, осуществлению контроля, а также ряд моментов, мешающих быстрому решению вопросов на уровне ведомств России и Китая.

      В сообщении Россельхознадзора отмечается, что глава ГТУ КНР заявил о намерении Китая "приложить максимальные усилия для развития торгового сотрудничества с Россией, снятия торговых барьеров и увеличения спектра и объема взаимных поставок животноводческой и растениеводческой продукции". Би Кэсинь, в частности, отметил, что КНР "заинтересована в серьезном увеличении" поставок птицеводческой продукции из России. В данном направлении Пекин уже принял решение увеличить с 44 до 55 число российских компаний, обладающих правом поставок мяса птицы в Китай

      Китайская сторона также подтвердила завершение процедуры согласования содержания протокола по поставкам говядины и предложила РФ начать формировать списки российских предприятий-поставщиков мяса крупного рогатого скота.

      Представитель КНР на переговорах также предложил заключить меморандум о взаимодействии между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая, а также задокументировать торговые заинтересованности сторон по всем видам продукции и конкретные шаги по взаимному открытию рынков России и Китая.

      Рубрики: АПК

      Метки: Китай, Россия, продовольствие, Россельхознадзор

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить