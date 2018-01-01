В Вашинтоне заподозрили Россию в информационной атаке на Байдена

В Вашингтоне пытаются понять, работает ли "российская дезинформационная машина" против участника американской предвыборной гонки Джо Байдена, сообщает агенство Bloomberg.

Москва, 10 января - "Вести.Экономика".Агентство отмечает, что согласно анализу Исследовательского института внешней политики по теме иностранного вмешательства в выборы 2020 г. Россия использовала свои СМИ для того, чтобы распространять выгодную и невыгодную информацию о кандидатах в президенты. Например, в докладе отмечается, что в декабре прошлого года, личность Байдена получила негативное освещение в этих российских СМИ.Расследование направлено на то, чтобы определить, пытается ли Россия подорвать авторитет Байдена, распространяя противоречивую информацию о его причастности к политике США в Украине, в то время как его сын работал там в энергетической компании."Москва может использовать дополнительные средства воздействия, такие как распространение дезинформации, ведение операций по взлому и утечке или манипулирование информацией для того, чтобы воздействовать на политику, действия и выборы США. По мере того как мы приближаемся к выборам 2020 г., единственное, что я могу гарантировать, - это то, что они продолжат кампании по воздействию и задействуют новые каналы распространения дезинформации", - заявил директор Национальной контрразведки США Уильям Эванин.Сообщается, что высокопоставленные американские официальные лица опасаются, что возможное вмешательство России в выборы США 2020 г. может быть "более вопиющим", чем в 2016 г.Напомним, что еще в ноябре глава Минюста США Уильям Барр, министр обороны Марк Эспер, бывший и. о. министра нацбезопасности Кевин Макалинан, и. о. директора национальной разведки Джозеф Магуайр, директор ФБР Кристофер Рэй, командующий киберкомандой США и директор АНБ генерал Пол Накасоне выступили с заявлением о том, что Россия, Иран и Китай попытаются вмешаться в выборы президента США в 2020 г."Наши противники хотят подорвать наши демократические институты, повлиять на общественные настроения и повлиять на политику правительства. Россия, Китай, Иран и другие иностранные злоумышленники будут стремиться вмешиваться в процесс голосования или влиять на восприятие избирателей. Злоумышленники могут попытаться достичь своих целей с помощью различных средств, включая кампании в социальных сетях, руководство операциями по дезинформации или проведение разрушительных кибератак на государственную и местную инфраструктуру", - отмечается в заявлении."Хотя в настоящее время у нас нет доказательств компромисса или нарушения избирательной инфраструктуры, которые позволили бы противникам предотвратить голосование, изменить подсчет голосов или нарушить возможность подсчета голосов, мы продолжаем внимательно следить за любыми угрозами выборам в США", - подчеркивается в заявлении.