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      Минэкономразвития ожидает замедления инфляции в I квартале до 2,2-2,3%

      10.01 23:59Распечатать

      Фото: Алексей Майшев/"Известия"

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика". Темпы инфляции в России в январе могут замедлиться до 2,5-2,6%, по итогам первых трех месяцев 2020 г. показатель может оказаться еще ниже.

      Данные прогнозные оценки опубликованы в обзоре Минэкономразвития РФ "Картина инфляции. Январь 2020 года" (pdf).

      В декабре 2019 г. темпы роста потребительских цен в российской экономике замедлились до 3% в годовом выражении, и, как ожидают в министерстве, снижение показателя в ближайшее время продолжится. С учетом эффекта базы, по оценкам Минэкономразвития, темпы инфляции в январе 2020 г. прогнозируются на уровне 2,5-2,6%, по итогам I квартала 2020 г. рост потребительских цен может замедлиться до 2,2-2,3% в годовом исчислении.

      В МЭР подчеркнули, что основным фактором, поддерживающим темпы инфляции в России в 2019 г., стало повышение базовой ставки налога на добавленную стоимость: данная мера, по оценкам министерства, способствовала росту инфляции на 0,8% в прошлом году. При этом при исключении эффекта повышения базовой ставки НДС инфляция по итогам 2019 г., по оценкам Минэкономразвития, составила всего 2,2%.

      Было также отмечено, что по итогам 2019 г. инфляция в России оказалась ниже целевого уровня Банка России в 4% и ниже прогноза Минэкономразвития (3,8% – прим. ред.).

      Рубрики: Институты развития

      Метки: прогноз, инфляция, Минэкономразвития

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