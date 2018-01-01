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      Tesla обошла по стоимости Ford и GM

      10.01 22:30Распечатать

      Москва, 10 января - "Вести.Экономика" Рыночная капитализация производителя электромобилей превысила $88 млрд. Это больше, чем совокупно General Motors и Ford

      Капитализация Tesla впервые превысила стоимость двух крупнейших автопроизводителей США — Ford и General Motors — вместе взятых. Только по итогам торгов 8 января стоимость бумаг Tesla на бирже NASDAQ поднялась почти на 5% (с начала года на 17,6%), в результате ее капитализация составила $88,7 млрд, тогда как стоимость GM составляла около $50 млрд, а Ford — $37 млрд, сообщает Reuters.

      После открытия торгов 9 января стоимость бумаг Tesla несколько снизилась, однако это не помогло ее соперникам отыграться. К 19:00 мск капитализация Tesla составляла около $87,8 млрд, GM — $50,3 млрд, а Ford — $36,5 млрд.

      Стоимость акций Tesla выросла на фоне открытия нового завода в Шанхае и запуска там производства Tesla Model Y, а также в связи с удачными финансовыми результатами по итогам последнего отчетного квартала. Но, несмотря на этот рекорд, Tesla по-прежнему является убыточной компанией — производителю электрокаров так и не удалось получить прибыль в 2019 году.

      Если брать в расчет не только американских автопроизводителей, то мировое лидерство по капитализации принадлежит японскому концерну Toyota с рыночной стоимость порядка $230 млрд. Среди американских компаний в целом лидером на текущий момент является Apple с капитализацией около $1,3 трлн.

      Издание Marketwatch отмечает, что номинально нынешняя стоимость Tesla больше той, которой когда-либо достигал Ford. В рекордном для себя 1999 году компания стоила $80,8 млрд, впрочем, в пересчете на доллары 2020 года это, по подсчетам Marketwatch, составляет примерно $124 млрд.

      Впервые Tesla обошла Ford по рыночной капитализации 3 апреля 2017 года, а уже 10 апреля ее стоимость превысила капитализацию GM.

      В настоящее время Tesla является одной из самых дорогих компаний-автопроизводителей в мире, уступая только Toyota ($195 млрд) и Volkswagen ($90 млрд).



      Рубрики: Технологии и IT

      Метки: Tesla, Илон Маск

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