Прогноз: рубль пожалеет, что президент Трамп стал - как все

Ранее выступавший за свертывание военного присутствия США за рубежом, Дональд Трамп открыл предвыборный 2020 г. ракетными ударами, подобно своим предшественникам. Жертвами кризиса во взрывоопасном регионе стали почти 200 человек, включая погибших с украинского Boeing.

5 дней – до войны

Динамика курса рубля в 2019 году

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

3 дня - без войны

Фото: Toshifumi Kitamura/AP

И 365 дней – в предчувствии войны

Наталья Приходко

Москва, 11 января - "Вести.Экономика"Для российского валютного рынка 2019 г. завершился на позитивной волне, отмеченной внесезонным укреплением рубля, несмотря на то, что последние дни уходящего года неожиданно омрачили усилившиеся санкционные риски со стороны США. И 2020 г., с учетом анонсированного на январь подписания первой фазы торговой сделки между США и КНР, вполне мог начаться на оптимистической ноте. Однако после американских ракетных ударов 3 января, в результате которых был убит глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Касем Сулеймани, старт нового года оказался ознаменован напряженным пятидневным ожиданием ответных действий Ирана: некоторые эксперты даже не исключили вероятности Третьей мировой войны. Но 8 января Тегеран нанес по американским базам в Ираке весьма выверенные “аптекарские“ удары, после чего и президент США Дональд Трамп в обращении к нации заверил, что Вашингтон далее ограничится введением новых санкций против Ирана.В результате стороны, хотя бы на время, ушли от угрозы масштабного военного столкновения во взрывоопасном ближневосточном регионе. На таком фоне, накануне поднимавшиеся выше отметки $70 за баррель, нефтяные цены пошли вниз. В пятницу к 16:50 мск российская валюта регистрировалась на Московской бирже в паре с долларом расчетами "завтра" на уровне 61,265 руб./$ при цене на нефть Brent $65,27 за баррель.В течение ближайших дней, предположил директор аналитического департамента ГК “Регион“ Валерий Вайсберг, не стоит ожидать новых драматичных событий на Ближнем Востоке, что вновь позволяет переключиться на позитив. Сейчас рубль движется в общем фарватере развивающихся рынков. Приток средств в рисковые активы также объясняется паузой в торговом противостоянии США и Китая, глобальным смягчением денежно-кредитной политики и сезонными факторами. В таких условиях российская валюта не только останется в диапазоне 61-62 руб./$, но, возможно, попытается продолжить укрепление, определил Вайсберг.Несмотря на существенное снижение цен на нефть на фоне деэскалации конфликта между США и Ираном, оговорил начальник управления валютных операций “МТС Банк” Олег Кочетков, рубль остаётся вблизи максимумов. “Рыночный баланс смещен в пользу продавцов валюты - впереди очередной налоговый период. На данный момент разворот динамики рубля не наблюдается. Вероятно, в ближайшие дни он сможет укрепиться до уровня 60,50 руб./$”. – рассказал Кочетков.При этом, как подтвердили в четверг в Пекине, на следующей неделе (13-15 января) запланирован визит в США китайской делегации по торгово-экономическим вопросам во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ для подписания первой части торговой сделки. И хотя в преддверии этого события стороны воздержались от очередного повышения пошлин с 15 декабря, пока не известно, в какой мере, к примеру, в итоге будут учтены призывы Китая к поэтапному отказу от дополнительных тарифов. И не ясно, о каких объемах экспорта американской сельхозпродукции в КНР может пойти речь. Впрочем, пока аналитики продолжают спорить, окажет ли данное соглашение существенное воздействие на рынки (или оно уже отыграно ими) и не последуют ли за этими тремя днями без войны новые военные действия сторон. А также о том, почему уровень представительства китайской стороны оказался менее высоким, ведь ранее в Вашингтоне заявляли о вероятном приезде председателя КНР Си Цзиньпина.Хозяин Белого дома Дональд Трамп, уточнил Валерий Вайсберг, изначально говорил, что соглашение будет подписано без особой помпы, и лишь затем упомянул о возможном приезде Си. И на фоне негативной оценки Китаем действий США в отношении Ирана визит Лю Хе обеспечивает достаточно высокий уровень представительства. Тем более, что сторонам предстоит подписать чисто экономический документ, отметил эксперт.Тогда как Олег Кочетков, комментируя вопрос об уровне представительства делегации КНР на переговорах с США, сослался на то, что подписание “фазы 1” представляется лишь началом длинного пути. Хотя, по его мнению, сложно оценить вклад отдельных факторов на динамику рубля, в условиях, когда прослеживается совокупное влияние относительно стабильного внешнего фона и локального дефицита рублевой ликвидности.Но, так или иначе, очевидно, внешнее воздействие продолжит оставаться значимым. И наряду с ожидаемым подписанием первой фазы торгового соглашения, рынки продолжат отслеживать, в частности, историю с импичментом президента Дональда Трампа. При том, что дело об импичменте, которое одобрила контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США, застряло там с конца прошлого года. Но в ближайшее время, по идее, оно должно быть передано на рассмотрение в Сенат, где большинство принадлежит Республиканской партии.Пока, подчеркнул Олег Кочетков, дискуссии по импичменту Дональда Трампа (вероятность утверждения которого оценивается как весьма низкая), вкупе с расследованием катастрофы украинского авиалайнера в Тегеране, не являются существенным драйвером. Хотя события, провоцирующие глобальный уход от риска, пусть и на время, не остаются незамеченными на рублевом рынке. И не исключено, что далее они могут получить неожиданное развитие, указал начальник управления валютных операций “МТС Банка”.В свою очередь, анализируя связь “иранского сюжета“ с предстоящими в ноябре этого года президентскими выборами в США, Валерий Вайсберг напомнил, что внешнеполитические факторы, как правило, не становятся решающими на американских выборах. Но в последние несколько недель рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа снижается. Отчасти это можно объяснить тем, что американцы осознают возросшие угрозы личной безопасности, в связи с последними событиями в Иране. И если демократы смогут правильно использовать эти опасения, рейтинг действующего президента рискует опуститься еще сильнее, допустил директор аналитического департамента ГК “Регион“.В то же время Олега Кочеткова сегодняшние осторожные и продуманные действия сторон, наводят на мысли о том, что конфликт хорошо управляем и, вероятно, взаимовыгоден. По его определению, происходящее сегодня более похоже на сложные по форме переговоры, нежели на военный конфликт.Но у Валерия Вайсберга иная оценка: “На протяжении полутора лет мы наблюдаем неуклонное ухудшение ситуации на Ближнем Востоке, которое уже вылилось в прямой обмен ударами между США и Ираном. Думаю, мы еще очень далеки от завершения конфликта”. В перспективе нескольких недель могут появиться новые поводы для волнений, и на фоне бегства от риска не исключается движение российской валюты в диапазоне 63-64 руб./$, сообщил директор аналитического департамента ГК “Регион“.“Конечно, Дональд Трамп войны не хочет - это не его бизнес. И он оставался верен себе, когда санкционировал “хирургические” малозатратные удары по Сирии и продолжал заявлять о необходимости вывода войск из Ирака, Афганистана, Сирии. Но этому воспротивилась американская бюрократия”, - пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. И также, продолжил он, хозяин Белого дома желал бы избежать военного столкновения с Ираном, понимая, что это надолго и в Штаты потянутся гробы. Причем на это нежелание Вашингтона рассчитывают и в Тегеране, способном в этих условиях допустить некие действия союзников. Например, йеменских хуситов, шиитской милиции или “Хезболлы“. которые могут нанести новые удары. Тогда США и Ирану придется отвечать. То есть, вопреки воле ключевых игроков, большая война здесь может начаться также из-за ошибки, случайного столкновения.Первый опыт обмена ударами (“когда ястребы клокотали”), заметил Кортунов, показал, что стороны способны отойти от красной черты. Но ситуация осложняется отсутствием между ними контактов, подобных тем, что существовали между СССР и США даже во времена “холодной войны“ и помогли не допустить глобального конфликта. А потому далее важно наладить совместное управление рисками. И поскольку Вашингтон далеко, за океаном, было бы резонно, чтобы в создании необходимых механизмов приняли участие региональные союзники Соединенных Штатов, вроде Израиля и Саудовской Аравии – при возможной внешней поддержки со стороны России, Европы, а также Китая, скажем, и Индии. При этом, в частности, следовало бы озадачиться формированием механизмов взаимодействия, гарантирующих от столкновений в воздухе и на воде (чтобы обеспечить, в том числе свободное судоходство в Ормузском проливе).В подобных условиях, возможно, удалось бы предотвратить масштабную военную конфронтацию. Но очевидно, что нынешний год окажется сложным. И предстоящая избирательная кампания усилит общую нервозность, а это, в свою очередь, будет провоцировать у Дональда Трампа стремление доказать, что в отличие от предшественника Барака Обамы, он способен настоять на своем в ситуации с Ираном, конкретизировал гендиректор РСМД.Между тем, предпринятыми Вашингтоном 3 января ракетными ударами (в результате которых, погибло 11 человек, включая представителя официального руководства суверенного иранского государства), фактически, была открыта предвыборная кампания в США. Таким образом, Дональд Трамп, ранее выступавший за свертывание американского военного присутствия за рубежом, стал “как все“. Поскольку уподобился другим своим предшественникам, инициировавшим за последние годы не одну зарубежную военную акцию - с оглядкой на электоральные циклы. Правда, в отличие от Билла Клинтона, Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, действующий глава американской администрации пока ограничился точечными ударами. Однако не факт, что в условиях набирающей обороты избирательной гонки он удержится от привычного для его коллег желания – прибегнуть к более эффектным военным операциям, оплатив голоса собственных сограждан множеством “чужих“ жизней.К тому же, помимо 11 погибших в результате непосредственных ударов США, к жертвам последнего обострения следовало бы отнести и 176 человек с украинского Boeing. Как уже известили в Тегеране, он был сбит, вследствие человеческой ошибки, 8 января – в тот самый пиковый день общего напряжения.Очевидно, некий сбой был допущен в условиях спешной подготовки иранских ударов – в ответ на американскую атаку, а значит, к ее жертвам правомерно причислить и 176 погибших с украинского авиалайнера, подтвердил Андрей Кортунов. По его определению, эта катастрофа стала составной частью кризиса вокруг Ирана.