Иран признал ошибочное попадание ракеты в украинский Boeing

Иран признал ошибку собственных сил противоздушной обороны, что привело к попаданию ракеты в украинский Boeing 737 и гибели 176 человек.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Москва, 11 января - "Вести.Экономика".Украинский Boeing 737 был определен оператором системы ПВО как "враждебная цель", но из-за плохой связи не было контакта с командованием. Поэтому оператор ЗРК самостоятельно принял решение о пуске ракет,Военно-космическими войсками Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани опубликовал: "Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Он назвал происшедшее "великой трагедией и непростительной ошибкой". "Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии", - заявил Рухани.В ночь на 3 января в результате авиаудара США по кортежу автомобилей в районе аэропорта Багдада были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения.В ответ 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, а через пару часов 8 января рухнул украинский Boeing 737 при взлете из аэропорта Тегерана.Президент Ирана подчеркнул, что ошибка произошла "в атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима".Амир-Али Хаджизаде пояснил, что была очень высокая вероятность военного конфликта с США, поэтому все силы ПВО Ирана были в предельной готовности - "вероятность конфликта были беспрецедентными с начала революци", а "наступательные и оборонительные подразделения были на 100% настороже".В этих условиях оператор ПВО зенитного ракетного комплекса (ЗРК) принял ошибочное решение. "Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. В этих условиях у него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету, и она попала в цель", -По его словам, военные Ирана просили закрыть воздушное движение, но это требование не было своевременно выполнено.По лайнеру было выпущено 2 ракеты.Ранее издание New York Times опубликовало видео с кадрами возможного момента поражения украинского Boeing 737 иранской ракетой.В Минобороне США и администрации президента США первыми заявили о том, что украинский Boeing 737 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами."Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку. Он (лайнер - прим. ред.) был в опасном районе", - заявлял президент США Дональд Трамп.Лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана, сообщали "Вести.Экономика"."Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время", - сообщается на сайте авиакомпании.На борту было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом было объявлено на пресс-конференции авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Из них 11 украинцев, среди погибших нет россиян. На борту были граждане Ирана - 82, Канады - 63, Украины - 2 + 9 (экипаж), Швеции - 10, Афганистана - 4, ФРГ - 3, Великобритании – 3.