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      Чуть более половины российских туристов не выезжали за границу в 2019 году

      14:30Распечатать

      Москва, 11 января - "Вести.Экономика". Большинство туристов, которые посетили в 2019 г. зарубежные страны, побывали в одном или двух городах, сообщили 20% участников опроса, проведенного сервисом онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

      В исследовании проводился опрос, сколько городов зарубежья российские туристы успели посетить за 2019 г. В нем приняли участие более 5 тыс. пользователей социальных сетей.

      Выяснилось, что мужчин, не выезжавших за границу в 2019 г., оказалось больше, чем женщин: 57% и 48% соответственно.

      Среди опрошенных, посетивших один или два города, оказалось несколько больше женщин - 22%. В аналогичном количестве городов удалось побывать 17% опрошенных мужчин.

      При этом количество туристов, посетивших три или четыре зарубежных города, оказалось в два раза меньше (10%). Такие поездки совершили 11% женщин и 9% мужчин.

      Несколько меньше (8% опрошенных) посетили от пяти до семи городов зарубежья, среди них 7% мужчин и 8% женщин.

      Что касается туристов, которые посетили более восьми городов за границей в 2019 г., 4% побывали в 8-10 местах, еще 4% - в 11-15. Более 15 городов за год удалось посетить только 3% россиян.

      По данным Ostrovok.ru, по итогам 2019 г. самыми популярными зарубежными городами по количеству забронированных в них отелей стали Париж, Барселона, Прага, Рим, Берлин, Варшава, Ницца, Стамбул, Милан и Лондон.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: туризм, исследование, Ostrovok

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