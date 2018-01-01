США попытались убить еще одного иранского военного руководителя

США планировали одновременно убить двух военных руководителей Ирана - в Багдаде и Йемене, но удалось ликвидировать только Касема Сулеймани, сообщило CNN.

Место гибели генерал-майора Касема Сулеймани.

Москва, 11 января - "Вести.Экономика".В ту же ночь, когда военные США убили иранского генерал-майора Касема Сулеймани, они безуспешно атаковали другого высокопоставленного иранского военного руководителя в Йемене, сообщил американский чиновник, осведомленный о событиях."Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, был нанесен удар по Абдуле Резе Шахлаи - специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил "Кудс", активных в Йемене. Но атака не привела к его смерти", - сообщило The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.CNN ссылается и на другого источника, знакомого с операцией.Источники не сообщили никаких подробностей о миссии или о том, как США пытались ее выполнить. Американский чиновник заявил, что, насколько известно, в настоящее время нет более широкой операции по обезглавливанию руководства сил Корпуса стражей исламской революции и элитного подразделения "Аль-Кудс".В ночь на 3 января в результате авиаудара беспилотников США по кортежу автомобилей в районе аэропорта Багдада были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения, сообщали "Вести. Экономика".