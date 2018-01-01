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      США попытались убить еще одного иранского военного руководителя

      15:38Распечатать
      Москва, 11 января - "Вести.Экономика". США планировали одновременно убить двух военных руководителей Ирана - в Багдаде и Йемене, но удалось ликвидировать только Касема Сулеймани, сообщило CNN.

      Место гибели генерал-майора Касема Сулеймани.

      В ту же ночь, когда военные США убили иранского генерал-майора Касема Сулеймани, они безуспешно атаковали другого высокопоставленного иранского военного руководителя в Йемене, сообщил американский чиновник, осведомленный о событиях.

      "Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с ситуацией, был нанесен удар по Абдуле Резе Шахлаи - специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил "Кудс", активных в Йемене. Но атака не привела к его смерти", - сообщило The Washington Post со ссылкой на официальных лиц США.

      CNN ссылается и на другого источника, знакомого с операцией.

      Источники не сообщили никаких подробностей о миссии или о том, как США пытались ее выполнить. Американский чиновник заявил, что, насколько известно, в настоящее время нет более широкой операции по обезглавливанию руководства сил Корпуса стражей исламской революции и элитного подразделения "Аль-Кудс".

      В ночь на 3 января в результате авиаудара беспилотников США по кортежу автомобилей в районе аэропорта Багдада были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения, сообщали "Вести. Экономика".

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: военный конфликт, военная операция, санкции против Ирана, Иран-США

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