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      Рубль: не пришло ли время для коррекции?

      16:01Распечатать

      Москва, 11 января - "Вести.Экономика" Российский рубль в начале года сносит все на своем пути. Только за первые десять дней доллар потерял более рубля, а евро - почти два. Не пора ли российской валюте хотя бы продемонстрировать коррекцию?

      Пока крупнейшие ЦБ мира и ФРС в частности заливают систему ликвидностью, спрос на рисковые активы будет продолжаться, однако поводы для изменения настроений могут появиться уже в ближайшие дни.

      Во-первых, на предстоящей неделе Минфин проведет первые в этом году аукционы по продаже облигаций федерального займа. Это поможет оценить спрос на рублевые активы.

      Пока же на вторичном рынке ОФЗ продолжается безудержное ралли.

      Индекс российских гособлигаций обновляет исторические максимумы. Это и не удивительно, у зарубежных финансовых институтов открыты лимиты на новый год и они начинают осваивать деньги - так бывает почти всегда.

      К слову, по данным EPFR, за неделю по 8 января нерезиденты вложили 170 млн долларов в ценные бумаги российских компаний и ОФЗ.

      Кроме того, на этой неделе должно быть подписано соглашение по первой части торговой сделки между Китаем и США. Однако, как это всегда бывает, могут возникнуть некоторые неприятные сюрпризы, и это, конечно, может испортить настроение участникам рынка.

      В общем и целом, против печатных станков ЦБ нет смысла играть, тем более, если для этого нет даже новостных поводов. Поэтому пока укрепление рубля смотрится вполне логичным, хотя темпы укрепления нацвалюты уж слишком высоки.

      Цены на нефть

      И хотя цены на нефть пока достаточно высоки, участники торгов все же могут обратить на них внимание и прекратить скупать рублевые активы. Дело в том, что прошедшая неделя на рынке углеводородов выдалась слишком бурной и недельная свеча дает не самые благоприятные перспективы для "быков".

      Если падение котировок продолжится, то оно может приобрести довольно сильный характер, тогда ралли рубля может сменится на распродажи.

      К тому же, не стоит забывать, что рынок нефти крайне волатилен и может эмоционально реагировать на любые поступающие новости.

      За сессию стоимость барреля может меняться ни 5-7% достаточно легко, и рубль рано или поздно начнет на это реагировать.

      Рубрики: Валютный рынок, Товарные рынки, Облигации, Настоящее

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, валютный рынок

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