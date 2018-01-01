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      Британская полиция приравняла экоактивистов к террористам

      17:05Распечатать

      Фото: Peter Manning/Global Look Press/Zuma Press

      Москва, 11 января - "Вести.Экономика". Движение Extinction Rebellion и его деятельность были обозначены как угроза национальной безопасности Великобритании.

      Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на документы и комментарии представителей подразделения полиции Великобритании по борьбе с терроризмом.

      Организация Extinction Rebellion приравнена к "идеологическому экстремизму", по данным издания, движение было внесено в список организаций, включающих неонацистские и радикальные исламистские группировки, о деятельности которых госслужащие (в частности, сотрудники полиции, учителя и другие сотрудники) обязаны доносить властям в рамках программы по предотвращению терактов и вовлечении в экстремистские организации на территории Великобритании.

      Данные рекомендации, как отмечается, пока вступили в силу только на территории, подконтрольной подразделению полиции, отвечающей за борьбу с терроризмом в юго-восточной части Великобритании – речь идет о столице страны и ряде других ключевых регионах Англии.

      Движение Extinction Rebellion, как ранее сообщал портал "Вести.Экономика", неоднократно организовывало акции протеста, в ходе которых его активисты в 2019 г. временно перекрывали доступ к ключевым финансовым структурам Великобритании – министерству финансов, Лондонской фондовой бирже, Банку Англии, а также финансовым организациям в лондонском Сити.

      В октябре 2019 г. полиция Лондона, по данным ряда СМИ, объявила о запрете на проведение подобных акций протеста для данного движения.

      Выпущенные рекомендации вполне явно направлены не только на само движение, но и на последователей шведской школьницы Греты Тунберг, получившей награду "За достойный образ жизни" в 2019 г., которую иногда называют "альтернативной нобелевской премией". Тунберг ранее принимала участие и выступала с заявлениями на акциях протеста Extinction Rebellion.

      В целом судя по рекомендациям британской полиции, в Скотланд-Ярде, не считают отказ от школьных занятий и участие в акциях протеста "достойным образом жизни".

      По данным Guardian, в рекомендациях по борьбе с экстремистскими идеологиями, в список которых включено движение Extinction Rebellion, учителя и другие госслужащие обязаны сообщать полиции об инцидентах с учащимися, которые "активно и эмоционально обсуждают экологические вопросы, такие как изменение климата, экологию, вымирание отдельных видов животных, добычу нефти с помощью технологии гидроразрыва пласта, расширение инфраструктуры аэропортов и загрязнение окружающей среды".

      Кроме того, госслужащим рекомендуется "слушать и наблюдать за молодыми людьми, которые игнорируют посещение школы или участвуют в спланированных акциях вместо школьных занятий". В рамках обновленных контртеррористических рекомендаций британцам также советуют обращать внимание на молодых людей, участвующих в акциях "сидячих демонстрациях", а также участвующих в акциях протеста, в рамках которых в общественных местах "развешиваются плакаты или рисуются граффити на экологические темы".

      Часть новых документов в рамках рекомендаций британской полиции была опубликована Guardian в открытом доступе.

      Рубрики: Европа

      Метки: терроризм, Extinction Rebellion, экоактивизм

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