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      Путин и Меркель уверены в достройке "Северного потока-2"

      19:56Распечатать
      Москва, 11 января - "Вести.Экономика". "Северный поток-2" будет достроен, заявили по итогам встречи 11 января президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Газопровод заработает до конца года или в I квартале 2021 г. Лидеры двух стран солидарны и по ситуации в Сирии, Иране, Ливии.

      Фото: ТАСС.

      В ходе встречи в Кремле обсуждались "двусторонние темы и темы международной повестки дня, которые представляют совместный интерес для наших стран: это Ливия, это Сирия, это минский процесс", заявила Меркель.

      "Мы, безусловно, сможем достроить самостоятельно, без привлечения иностранных партнеров. Вопрос в сроках, - отметил Путин. - Надеюсь, что до конца текущего года либо в I квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает".

      До введения санкций США против "Северного потока-2" проект планировалось завершить к январю 2020 г.

      "В активе России и Германии - целый ряд крупных совместных проектов в области энергетики. Мы высоко ценим ответственную позицию правительства ФРГ в поддержку известного всем проекта "Северный поток-2", - заверил Путин.

      "Это экономический проект, поэтому мы считаем его правильным", - отметила Меркель.

      Ситуация в Иране

      Германия и Россия заявили о необходимости сохранения "Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана" (СВПД).

      "Германия убеждена, что Иран не должен получить доступ к ядерному оружию, и поэтому мы будем использовать все дипломатические средства, чтобы это соглашение, которое, разумеется, не идеальное, сохранить", - отметила Меркель.

      Говоря о катастрофе c украинским Boeing, Меркель назвала признание Ираном обстрела лайнера "важным шагом". Она назвала произошедшее "драматическим событием".

      Ливия

      Путин и Меркель обеспокоены ситуацией в Ливии, которая подрывает стабильность в регионе и имеет негативную проекцию на Европу.

      "При обсуждении международной и региональной повестки прежде всего рассмотрена ситуация в Ливии, где, к сожалению, продолжаются масштабные боевые действия, растет террористическая активность, а экономика и социальная сфера, к сожалению для всех, деградируют. Все это подрывает безопасность и стабильность не только в самом регионе, но и имеет негативную проекцию на Европу - имею в виду нелегальную миграцию, контрабандную торговлю, распространение оружия и наркотиков", - сказал Путин по итогам переговоров с Меркель.

      Президент России обеспокоен тем, что большое количество наемников переброшены в Ливию из зоны Идлиба в Сирии.

      "Вообще в зоне конфликта много всяких наемников, в том числе, по нашим данным, значительное количество наемников переброшены из Идлибской зоны Сирии в зону конфликта в Ливии", - сообщил Путин.

      По его оценке, "это очень опасный процесс".

      "Если там и есть российские граждане, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают", - сказал президент РФ.

      Урегулирование в Сирии

      "Россия и Германия разделяют мнение о том, что конфликт в Сирии может быть окончательно решен исключительно политическими средствами, в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Путин.

      Путин рассчитывает, что стороны ливийского конфликта прислушаются к призыву Москвы и Анкары о прекращении огня с полуночи 12 января.

      По его мнению, "главное, чтобы у сирийского народа была возможность свободно и самостоятельно определять свое будущее, будущее своей страны".

      "Как раз такой подход лежит в основе создания Конституционного комитета, - отметил Путин. - Комитет уже провел два заседания в Женеве и сформировал редакционную комиссию, которая займется разработкой конституционных основ Сирийского государства".

      "При этом Россия совместно с турецкой и иранской сторонами продолжит осуществлять в рамках Астанинского формата посильную поддержку деятельности этого комитета".

      "Требуется объединить усилия всех ответственных членов мирового сообщества, чтобы помочь сирийским государственным органам, сирийцам в самом широком смысле этого слова восстановить объекты инфраструктуры, водо- и электроснабжения, больницы, школы", - заявил Путин (цитаты ТАСС).

      Рубрики: Президент, Европа, Ближний Восток

      Метки: Владимир Путин, Ангела Меркель, Северный поток-2, РФ - ФРГ

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