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      Украина расценила авиакатастрофу Boeing в Иране как умышленное убийство

      20:22Распечатать
      Москва, 11 января - "Вести.Экономика". Офис генерального прокурора Украины изменил квалификацию преступления, по которому расследуется гибель 176 человек в авиакатастрофе украинского самолета рейса PS752 в Иране.

      Следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса Украины, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожение самолета, сообщается в заявлении офиса Генпрокуратуры Украины.

      "По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и, учитывая признание Ираном сбивания самолета авиакомпании МАУ ("Международных авиалиний Украины") военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления по которому открыто производство", - указано в заявлении генпрокурора.

      Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины.

      Украина требует от Ирана наказать виновных и выплату компенсаций за Boeing 737-800, сбитый 8 января системой ПВО Ирана под Тегераном.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Иран признал ошибку собственных сил противовоздушной обороны, что привело к попаданию ракеты в украинский Boeing 737 и гибели 176 человек.

      Украинский Boeing 737 был определен оператором системы ПВО как крылатая ракета, но из-за плохой связи не было контакта с командованием. Поэтому оператор ЗРК самостоятельно принял решение о пуске ракет, заявил командующий Военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде.

      До заявления Зеленского президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани опубликовал официальное заявление: "Внутреннее расследование вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Он назвал происшедшее "великой трагедией и непростительной ошибкой". "Я выражаю глубочайшие соболезнования семьям жертв этой трагедии", - заявил Рухани. Президент Ирана подчеркнул, что ошибка произошла "в атмосфере запугивания и агрессии со стороны американского режима".

      В ночь на 3 января в результате авиаудара США по кортежу автомобилей в районе аэропорта Багдада были убиты командир элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения.

      В ответ 8 января Иран нанес ракетный удар по базам США в Ираке, а через пару часов 8 января рухнул украинский Boeing 737 при взлете из аэропорта Тегерана.

      Амир-Али Хаджизаде пояснил, что была очень высокая вероятность военного конфликта с США, поэтому все силы ПВО Ирана были в предельной готовности: "Вероятность конфликта и напряжение были беспрецедентными с начала революции", а "наступательные и оборонительные подразделения были на 100% настороже".

      В этих условиях оператор ПВО зенитного ракетного комплекса (ЗРК) принял ошибочное решение. "Либо сработала система помех, либо сеть была занята, но он не смог связаться. В этих условиях у него была возможность принять решение в течение пяти секунд. К сожалению, он принял неверное решение и запустил ракету, и она попала в цель", - пояснил Амир-Али Хаджизаде.

      По его словам, военные Ирана просили закрыть воздушное движение, но это требование не было своевременно выполнено.

      По лайнеру было выпущено 2 ракеты.

      Ранее издание New York Times опубликовало видео с кадрами возможного момента поражения украинского Boeing 737 иранской ракетой. В Минобороне США и администрации президента США первыми заявили о том, что украинский Boeing 737 был по ошибке сбит иранскими вооруженными силами.

      "Подозреваю, что кто-то мог совершить ошибку. Он (лайнер - прим. ред.) был в опасном районе", - заявлял президент США Дональд Трамп.

      Лайнер Boeing-737 "Международных авиалиний Украины" разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта на юге Тегерана, сообщали "Вести.Экономика".

      "Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана. Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранским время", - сообщается на сайте авиакомпании.

      На борту было 176 человек, включая 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом было объявлено на пресс-конференции авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ). Из них 11 украинцев, среди погибших нет россиян. На борту были граждане Ирана - 82, Канады - 63, Украины - 2 + 9 (экипаж), Швеции - 10, Афганистана - 4, ФРГ - 3, Великобритании – 3.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: Иран, Украина, Генпрокуратура, авиакатастрофа

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