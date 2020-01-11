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      При снятии пенсионных накоплений придется заплатить налог

      19:01Распечатать
      Москва, 12 января - "Вести.Экономика". В новой пенсионной схеме после завершения накопительной фазы у человека будет выбор - получить накопления все целиком сразу, заплатив подоходный налог в размере 13%, или приобрести пожизненный пенсионный план, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".

      Выплата подоходного налога учитывает предоставленный ранее налоговый вычет на взносы во время накопительной фазы.

      Законопроект о новой пенсионной схеме - гарантированном пенсионном плане (ГПП) - правительство вновь готовится внести в Госдуму после доработки.

      По новой схеме, выплаты начинаются или через 30 лет после начала накоплений или при достижении пенсионного возраста - что наступит раньше. ГПП должен прийти на смену обязательным пенсионным накоплениям, формирование которых заморожено с 2014 г.

      "Стандартный план рассчитывается на 15-20 лет вперёд, но каждые два года он будет пересматриваться и продлеваться еще на два года, - сказал Швецов. - С одной стороны, это дает возможность приравнивать данные выплаты к пенсии, потому что они носят пожизненный характер. С другой, неиспользованный остаток наследуется, потому что он рассчитывается как срочный. Таким образом, это как бы скользящий бессрочный план". Швецов отметил спорность этой технологии, потому что она "менее понятна людям".

      "При стандартном плане человек выберет тот фонд, который даст ему лучшую ежемесячную выплату, - посянил Швецов. - Сам же фонд, исходя из его истории инвестирования, рассчитывает свои возможности, какую выплату и индексацию он может предложить. Мы предполагаем, что первоначальная сумма будет индексироваться на инфляцию ежегодно, это будет требованием к стандартному плану. Если пенсионный фонд предложит человеку иной план, который его устраивает больше, он купит другой. Никаких ограничений здесь нет".

      "Скользящий" вариант выплат дает возможность передачи остатка накоплений по наследству даже после того, как выплаты начались.

      "Эта пенсия - до смерти, но с точки зрения наследования - это срочная история, - отметил Швецов. - И если человек, кому завещана эта пенсия, находится на стадии выплат, к его выплатам добавляют унаследованные выплаты, а если он находится еще на стадии накопления, он получает выкупную сумму - весь остаток разом. Если один из членов семьи хочет обеспечить другого, просто в завещании указывает своего супруга или детей в качестве наследника накоплений".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", 29 октября 2019 г. Минфин и Банк России представили законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений - гарантированный пенсионный план (ГПП). Он предоставляет гражданам возможность самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию, перечисляя средства в негосударственные пенсионные фонды.

      Участников программы планируется мотивировать с помощью налоговых льгот. В частности, владельцы счетов ГПП смогут получить 13%-й вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) на ежемесячный взнос, не превышающий 6% от зарплаты. Льготы предусмотрены и для работодателей, перечисляющих взносы по ГПП на своих работников.

      В декабре законопроект о новых пенсионных накоплениях вернули в Минфин на доработку.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: законопроект, новая пенсионная система, ГПП, гарантированный пенсионный план

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