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      Гон был прав? Nissan готовится выйти из альянса с Renault

      03:41Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика" По информации Financial Times, руководство японского автопроизводителя активизировало работу в этом направлении.

      Фото: Allen Thomas/ Pexels

      Хотя японские власти и топ-менеджмент Nissan и упорно опровергают утверждения экс-главы автомобильного альянса Карлоса Гона о том, что автопроизводитель из Страны восходящего солнца явно тяготится оковами существующего конгломерата, судя по информации Financial Times, дело близится к разрыву.

      Как сообщает издание, руководство автопроизводителя активизировало разработку плана по прекращению сотрудничества с французским концерном Renault. Причем, как уточняет газета, речь идет о полном разрыве в технической и производственной областях, а также крупных перестановках в правлении.

      Однако источники издания отмечают, что скандал вокруг экс-главы альянса Карлоса Гона стал всего лишь катализатором процесса, тогда как основным топливом для сепаратистских настроений являются накопившиеся противоречия и финансовые неудачи японского гиганта.

      В свою очередь, как писали ранее “Вести. Экономика”, сбежавший из Японии в Ливан Гон, находящийся под следствием и теперь уже в международном розыске, утверждает, что стал жертвой заговора, цель которого - именно разрушение альянса. По мнению экс-главы концерна, "без сомнения", Nissan готова разрушить его репутацию, лишь бы сохранить "японскую принадлежность" автопроизводителя.

      Гон обвинил бывшего генерального директора Nissan Хирото Сайкаву, ушедшего в отставку в сентябре, и бывшего старшего вице-президента автопроизводителя Хари Нада в том, что те участвовали в этом заговоре. Кроме того, в нем, по словам бизнесмена, участвовали Хитоси Кавагути, который ранее занимался вопросами взаимодействия Nissan с властями, официальный аудитор компании Хидетоши Имацу и член правления Масакадзу Тойода.

      На фоне рекордно низкой за последние 9 лет чистой прибыли и спада продаж на всех основных рынках акции Nissan за последний год подешевели более чем на 30%. Масла в огонь добавляет также неумолимое сжатие мирового автомобильного рынка. В таких условиях, как считают эксперты, производитель не сможет позволить себе остаться без союзников, так что если альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi и суждено развалиться, то все его члены просто обречены на поиск новых партнеров.

      Рубрики: Европа, Юго-восточная Азия, Австралия, Транспорт и туризм

      Метки: Япония, Франция, Nissan, Renault, альянс, Карлос Гон, Renault-Nissan-Mitsubishi

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