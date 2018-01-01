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      Падать, так вместе: проблемы Boeing обойдутся США в 0,5% ВВП

      03:42Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика" Глава американского Минфина Стивен Мнучин признал, что сложности, с которыми столкнулся авиапроизводитель, аукнутся всей экономике страны.

      Вместе с Боингом высоту будет терять и американская экономика. По словам Стивена Мнучина, проблемы авиапроизводителя приведут к снижению ВВП США на полпроцента. Ранее предполагалось, что рост ВВП Штатов будет близок к 3-м процентам. Однако из-за Боинга оценку пришлось снизить.

      “Очевидно, что ситуация вокруг компании Боинг и самолета 737 Макс приведет к снижению ВВП Соединенных Штатов на 50 базисных пунктов ведь это один из крупнейших наших экспортеров. Тем не менее, 2020-м году мы ожидаем роста показателей”, - заявил Мнучин в интервью Fox News.

      Глава американского Минфина напомнил, что ранее говорил о возможном росте ВВП США в диапазоне от 2% до 3%. “Возможно, он будет ближе к 2,5% в связи с коррекцией показателя из-за Boeing. В противном случае речь шла бы о 3%”, - добавил министр.

      2019 год стал для американского авиапроизводителя годом потерь. Из-за двух авиакатастроф с крушением Boeing 737 MAX эксплуатацию этой модели самолета прекратили практически во всех странах мира. Как писали ранее “Вести. Экономика”, заказы на производство новых лайнеров упали настолько, что впервые с 2011 года компанию обошел европейский конкурент - Airbus.

      При этом продолжаются расследования регуляторов и профильных ведомств по поводу многочисленных нарушений, допущенных при проектировании и сборке как 737 MAX, так и других моделей, так что разрешить свои проблемы в ближайшие месяцы авиагигант вряд ли сможет.

      Рубрики: США и Канада, Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, ВВП США, Стивен Мнучин, 737 MAX

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