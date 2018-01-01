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      Вашингтон требует от Пекина полного отказа от иранской нефти

      03:44Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". По словам министра финансов США Стивена Мнучина, Белый дом добивается этого в ходе торговых переговоров с КНР.

      На фоне торговых переговоров Вашингтон добивается от Пекина полного прекращения закупок иранской нефти. Об этом в эфире телеканал Fox News заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

      Он напомнил, что США уже ввели санкции в отношении ряда китайских компаний, которые занимаются транспортировкой нефти из Ирана, снизив доходы Исламской Республики, "вероятно, более чем на 95%". При этом большая часть иранского экспорта, по словам Мнучина, все еще приходится на Китай.

      "Я встречался с китайскими официальными лицами. Они направляли делегацию, чтобы встретиться и обсудить это с нами и с представителями Госдепартамента", - заявил американский министр, добавив, что госкомпании из КНР больше не закупают сырье из Ирана. Мнучин отметил, что Соединенные Штаты "находятся в тесном взаимодействии" с китайскими официальными лицами, добиваясь полной остановки поставок "черного золота".

      Как писали ранее "Вести. Экономика", в сентябре 2019 г. американский Госдеп ввел санкции против подразделения китайского гиганта COSCO, являющегося одним из крупнейших операторов нефтяных танкеров в мире. Это привело к резкому росту стоимости фрахта судов подобного типа.

      Рубрики: Энергетика, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, нефть, Китай, Иран, санкции, Стивен Мнучин, торговая сделка

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