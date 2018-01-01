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      Saudi Aramco подняла планку своего IPO почти на $4 млрд

      03:44Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика" Саудовский нефтяной гигант реализовал опцион на продажу дополнительного пакета акций.

      Saudi Aramco реализовала опцион на продажу дополнительных 450-ти миллионов акций и таким образом увеличила стоимость своего IPO до $29,4 млрд. Как писали ранее “Вести. Экономика”, продажа этого пакета была предусмотрена заранее на случай высокого спроса со стороны инвесторов и для стабилизации котировок.

      При первичном размещении в начале декабря прошлого года нефтяной гигант разместил 1,5% своих акций, продав 32 млрд штук за $25,6 млрд. Это был новый рекорд. Предыдущий в 2014 году установила Alibaba, которая в ходе IPO привлекла $25 млрд.

      После размещения на уровне в 32 риала акции Saudi Aramco достигли пика в 38 риалов в середине декабря. Однако после этого котировки пошли вниз. 8 января на фоне инцидента в Багдаде бумаги саудовского нефтяного гиганта просели до минимальной отметки в 34,2, после чего немного отыграли позиции, поднявшись до 34,8.

      Рубрики: Акции, Энергетика

      Метки: Саудовская Аравия, IPO, Saudi Aramco, Greenshoe, дополнительный опцион

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