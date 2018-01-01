Торговая сделка Китая и США: когда будут поставлены подписи?

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Александр Лосев, генеральный директор УК "Спутник - Управление Капиталом"Соглашение поможет Китаю избежать повышения пошлин на собственные товары на 160 миллиардов долларов. Это бытовая техника, электроника. Также могут быть понижены ранее введенные тарифы на товары стоимостью 11 миллиардов долларов с 15 до 7,5%.
Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового обществаПо сути, сейчас речь идет не о прекращении торговой войны, а о перемирии. В этом перемирии явно выигрывающая сторона – Китай. Китай показал, что его административная система, его высшая бюрократия, более эффективно работает в процессах управления экономики, защиты собственных интересов на внешних рынках
Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: США, Китай, пошлины, тарифы, торговая война, торговая сделка, trade war
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