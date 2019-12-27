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      "Роскосмос" выделит на серийный пилотируемый корабль "Орел" 8 млрд рублей

      03:47Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Как следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок, эти средства госкорпорация планирует выделить в 2021 г.

      Согласно материалам, размещенным на сайте госзакупок, в 2021 г. "Роскосмос" планирует выделить более 8 млрд руб. на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел". Планируется, что ракета будет осуществлять полеты на МКС и к Луне.

      Из материалов на сайте госзакупок следует, что на 2021 г. госкорпорация запланировала заказ создания "второго летного изделия пилотируемого транспортного корабля нового поколения" за 8,1 млрд руб.

      Разработку первого корабля "Орел" (ранее называвшегося "Федерация") ведут уже 10 лет. Как писали ранее "Вести. Экономика", РКК "Энергия", работающая над этим проектом, запросила у "Роскосмоса" дополнительное финансирование в размере 18,1 млрд руб.

      Как отмечает агентство РИА "Новости", по предварительным данным, Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ведет изготовление первых двух кораблей "Орел". Первый - полноразмерный макет для испытаний при первом пуске на ракетах-носителях тяжелого класса "Ангара-А5" в 2023 г. и сверхтяжелого класса "Енисей" в 2028 г., а второй - полноценный многоразовый корабль для летных испытаний и последующей эксплуатации​​​.

      На данный момент первый испытательный запуск корабля "Орел" на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на 2023 г. На 2024 г. намечен беспилотный полет корабля к МКС, а на 2025 г. - пилотируемый. На 2026 и 2027 гг. запланированы полеты на "Ангаре", а на 2028 г. – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей".

      Рубрики: ВПК

      Метки: Россия, Роскосмос, МКС, Енисей, Ангара-А5, РКК "Энергия", полет на Луну, пилотируемый корабль "Орел"

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