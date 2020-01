10 крупнейших IPO в 2019 году

Китайская компания Alibaba Group Holding вошла в рейтинг крупнейших IPO по всему миру в 2019 году, согласно данным рейтинга, составленного PricewaterhouseCoopers.

: декабрь 2019: Nasdaq Stock MarketXP Inc основанная в 2001 году в Сан-Паулу является технологической платформой финансовых услуг и надежным поставщиком недорогих финансовых продуктов, ведущим цифровым брокером в Бразилии.Компания занимается решением проблем долгового финансирования с офисами в Бразилии, Нью-Йорке, Майами, Лондоне и Женеве.

: май 2019: New York Stock ExchangeAvantor – производитель и дистрибьютор высококачественных товаров услуг в области научных исследований, высокотехнологичных производств и контроля качества И т.д.

: декабрь 2019: Shanghai Stock ExchangePostal Savings Bank of China выбрал Шанхай для вторичного листинга своих акций, что станет одним их крупнейших листингов в материковом Китае за последние четыре года.В 2016 г. Postal Savings Bank привлек 59,15 млрд гонконгских долларов в ходе продажи Х-акций на Гонконгской фондовой бирже, что стало одним из крупнейших IPO в том году.

: сентябрь 2019: Hong Kong Stock ExchangeКрупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) привлекла около $5 млрд в рамках IPO своего азиатского подразделения на Гонконгской фондовой бирже.В ходе IPO были проданы акции Budweiser Brewing Company APAC Ltd по 27 гонконгских долларов ($3,44) за бумагу, то есть по нижней границе индикативного диапазона 27-30 гонконгских долларов. Рыночная стоимость Budweiser оценена в $45,6 млрд.Средства, привлеченные в рамках IPO, помогут AB InBev сократить задолженность в размере более $100 млрд, накопленную после покупки конкурирующей компании SABMiller в конце 2016 г.

3. Uber Technologies Inc

Когда

Биржа

: май 2019: New York Stock ExchangeРазмещение акций Uber стало одним из крупнейших IPO технологических компаний в истории и крупнейшим со времен IPO китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd в 2014 г.Правда, с момента IPO акции Uber Technologies потеряли более 30% стоимости.Кроме того, сооснователь и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли.