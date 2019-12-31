10 крупнейших IPO в 2019 году

Китайская компания Alibaba Group Holding вошла в рейтинг крупнейших IPO по всему миру в 2019 году, согласно данным рейтинга, составленного PricewaterhouseCoopers.

10. TeamViewer AG Когда : сентябрь 2019



Биржа : Frankfurt Stock Exchange



TeamViewer — пакет программного обеспечения для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. TeamViewer работает на операционных системах Windows, Mac OS X, Linux, iOS и Android.



«TeamViewer GmbH» была основана в 2005 году в Германии. Согласно пресс-релизам компании, TeamViewer используется более чем на 15 000 000 компьютеров, работающих в пятидесяти странах мира. : сентябрь 2019: Frankfurt Stock ExchangeTeamViewer — пакет программного обеспечения для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. TeamViewer работает на операционных системах Windows, Mac OS X, Linux, iOS и Android.«TeamViewer GmbH» была основана в 2005 году в Германии. Согласно пресс-релизам компании, TeamViewer используется более чем на 15 000 000 компьютеров, работающих в пятидесяти странах мира.

9. Xp Inc Когда : декабрь 2019



Биржа : Nasdaq Stock Market



XP Inc основанная в 2001 году в Сан-Паулу является технологической платформой финансовых услуг и надежным поставщиком недорогих финансовых продуктов, ведущим цифровым брокером в Бразилии.



Компания занимается решением проблем долгового финансирования с офисами в Бразилии, Нью-Йорке, Майами, Лондоне и Женеве. : декабрь 2019: Nasdaq Stock MarketXP Inc основанная в 2001 году в Сан-Паулу является технологической платформой финансовых услуг и надежным поставщиком недорогих финансовых продуктов, ведущим цифровым брокером в Бразилии.Компания занимается решением проблем долгового финансирования с офисами в Бразилии, Нью-Йорке, Майами, Лондоне и Женеве.

8. NeXi SpA Когда : апрель 2019



Биржа : Milan Stock Exchange



NeXi SpA- итальянский банк, специализирующийся на цифровых системах платежей. В апреле 2019 года банк вышел на IPO. : апрель 2019: Milan Stock ExchangeNeXi SpA- итальянский банк, специализирующийся на цифровых системах платежей. В апреле 2019 года банк вышел на IPO.

7. Lyft Inc Когда : март 2019



Биржа : Nasdaq Stock Market



Lyft было запущено в 2012 году как приложение для совместного использования. Идея возникла из Zimride, компании, основанной Джоном Циммером и Логаном Грином, которая предлагала совместные поездки для поездок на дальние расстояния и программы совместного использования автомобилей в кампусе.



В марте 2019 года Lyft вышел на IPO. : март 2019: Nasdaq Stock MarketLyft было запущено в 2012 году как приложение для совместного использования. Идея возникла из Zimride, компании, основанной Джоном Циммером и Логаном Грином, которая предлагала совместные поездки для поездок на дальние расстояния и программы совместного использования автомобилей в кампусе.В марте 2019 года Lyft вышел на IPO.

6. Avantor Inc Когда : май 2019



Биржа : New York Stock Exchange



Avantor – производитель и дистрибьютор высококачественных товаров услуг в области научных исследований, высокотехнологичных производств и контроля качества И т.д. : май 2019: New York Stock ExchangeAvantor – производитель и дистрибьютор высококачественных товаров услуг в области научных исследований, высокотехнологичных производств и контроля качества И т.д.

5. Postal Savings Bank of China Co Ltd Когда : декабрь 2019



Биржа : Shanghai Stock Exchange



Postal Savings Bank of China выбрал Шанхай для вторичного листинга своих акций, что станет одним их крупнейших листингов в материковом Китае за последние четыре года.



В 2016 г. Postal Savings Bank привлек 59,15 млрд гонконгских долларов в ходе продажи Х-акций на Гонконгской фондовой бирже, что стало одним из крупнейших IPO в том году. : декабрь 2019: Shanghai Stock ExchangePostal Savings Bank of China выбрал Шанхай для вторичного листинга своих акций, что станет одним их крупнейших листингов в материковом Китае за последние четыре года.В 2016 г. Postal Savings Bank привлек 59,15 млрд гонконгских долларов в ходе продажи Х-акций на Гонконгской фондовой бирже, что стало одним из крупнейших IPO в том году.

4. Budweiser Brewing Company Когда : сентябрь 2019



Биржа : Hong Kong Stock Exchange



Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) привлекла около $5 млрд в рамках IPO своего азиатского подразделения на Гонконгской фондовой бирже.



В ходе IPO были проданы акции Budweiser Brewing Company APAC Ltd по 27 гонконгских долларов ($3,44) за бумагу, то есть по нижней границе индикативного диапазона 27-30 гонконгских долларов. Рыночная стоимость Budweiser оценена в $45,6 млрд.



Средства, привлеченные в рамках IPO, помогут AB InBev сократить задолженность в размере более $100 млрд, накопленную после покупки конкурирующей компании SABMiller в конце 2016 г. : сентябрь 2019: Hong Kong Stock ExchangeКрупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) привлекла около $5 млрд в рамках IPO своего азиатского подразделения на Гонконгской фондовой бирже.В ходе IPO были проданы акции Budweiser Brewing Company APAC Ltd по 27 гонконгских долларов ($3,44) за бумагу, то есть по нижней границе индикативного диапазона 27-30 гонконгских долларов. Рыночная стоимость Budweiser оценена в $45,6 млрд.Средства, привлеченные в рамках IPO, помогут AB InBev сократить задолженность в размере более $100 млрд, накопленную после покупки конкурирующей компании SABMiller в конце 2016 г.

3. Uber Technologies Inc Когда : май 2019



Биржа : New York Stock Exchange



Размещение акций Uber стало одним из крупнейших IPO технологических компаний в истории и крупнейшим со времен IPO китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd в 2014 г.



Правда, с момента IPO акции Uber Technologies потеряли более 30% стоимости.



Кроме того, сооснователь и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли. : май 2019: New York Stock ExchangeРазмещение акций Uber стало одним из крупнейших IPO технологических компаний в истории и крупнейшим со времен IPO китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd в 2014 г.Правда, с момента IPO акции Uber Technologies потеряли более 30% стоимости.Кроме того, сооснователь и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли.

2. Alibaba Group Holding Ltd Когда : ноябрь 2019



Биржа : Hong Kong Stock Exchange



Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.



Ранее комитет фондовой биржи Гонконга по листингу одобрил размещение акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding на сумму до $15 млрд.



Акции Alibaba уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где компания провела IPO в 2014 г., сумев привлечь $25 млрд, что стало рекордом. : ноябрь 2019: Hong Kong Stock ExchangeAlibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.Ранее комитет фондовой биржи Гонконга по листингу одобрил размещение акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding на сумму до $15 млрд.Акции Alibaba уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где компания провела IPO в 2014 г., сумев привлечь $25 млрд, что стало рекордом.

1. Saudi Aramco Когда : декабрь 2019



Биржа : Saudi Stock Exchange



Капитализация одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира достигла на старте желанных королевством более $2 трлн, но удержаться на этой отметке она все же не смогла.



Превысить отметку $2 трлн компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% - до 38,7 риала за акцию (около $10,32). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла $2,064 трлн. Реклама 17



Однако завершились торги более скоромным ростом стоимости акций Saudi Aramco - на 4,55% до 36,8 риала (около $9,8). Это соответствует капитализации компании в $1,962 трлн. : декабрь 2019: Saudi Stock ExchangeКапитализация одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира достигла на старте желанных королевством более $2 трлн, но удержаться на этой отметке она все же не смогла.Превысить отметку $2 трлн компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% - до 38,7 риала за акцию (около $10,32). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла $2,064 трлн. Реклама 17Однако завершились торги более скоромным ростом стоимости акций Saudi Aramco - на 4,55% до 36,8 риала (около $9,8). Это соответствует капитализации компании в $1,962 трлн.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Ниже мы расскажем о 10 крупнейших IPO в 2019 году.