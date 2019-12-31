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      10 крупнейших IPO в 2019 году

      05:25Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Китайская компания Alibaba Group Holding вошла в рейтинг крупнейших IPO по всему миру в 2019 году, согласно данным рейтинга, составленного PricewaterhouseCoopers.

      Ниже мы расскажем о 10 крупнейших IPO в 2019 году.

      10. TeamViewer AG

      Когда: сентябрь 2019

      Биржа: Frankfurt Stock Exchange

      TeamViewer — пакет программного обеспечения для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами между управляющей и управляемой машинами, видеосвязи и веб-конференций. TeamViewer работает на операционных системах Windows, Mac OS X, Linux, iOS и Android.

      «TeamViewer GmbH» была основана в 2005 году в Германии. Согласно пресс-релизам компании, TeamViewer используется более чем на 15 000 000 компьютеров, работающих в пятидесяти странах мира.

      9. Xp Inc

      Когда: декабрь 2019

      Биржа: Nasdaq Stock Market

      XP Inc основанная в 2001 году в Сан-Паулу является технологической платформой финансовых услуг и надежным поставщиком недорогих финансовых продуктов, ведущим цифровым брокером в Бразилии.

      Компания занимается решением проблем долгового финансирования с офисами в Бразилии, Нью-Йорке, Майами, Лондоне и Женеве.

      8. NeXi SpA

      Когда: апрель 2019

      Биржа: Milan Stock Exchange

      NeXi SpA- итальянский банк, специализирующийся на цифровых системах платежей. В апреле 2019 года банк вышел на IPO.

      7. Lyft Inc

      Когда: март 2019

      Биржа: Nasdaq Stock Market

      Lyft было запущено в 2012 году как приложение для совместного использования. Идея возникла из Zimride, компании, основанной Джоном Циммером и Логаном Грином, которая предлагала совместные поездки для поездок на дальние расстояния и программы совместного использования автомобилей в кампусе.

      В марте 2019 года Lyft вышел на IPO.

      6. Avantor Inc

      Когда: май 2019

      Биржа: New York Stock Exchange

      Avantor – производитель и дистрибьютор высококачественных товаров услуг в области научных исследований, высокотехнологичных производств и контроля качества И т.д.

      5. Postal Savings Bank of China Co Ltd

      Когда: декабрь 2019

      Биржа: Shanghai Stock Exchange

      Postal Savings Bank of China выбрал Шанхай для вторичного листинга своих акций, что станет одним их крупнейших листингов в материковом Китае за последние четыре года.

      В 2016 г. Postal Savings Bank привлек 59,15 млрд гонконгских долларов в ходе продажи Х-акций на Гонконгской фондовой бирже, что стало одним из крупнейших IPO в том году.

      4. Budweiser Brewing Company

      Когда: сентябрь 2019

      Биржа: Hong Kong Stock Exchange

      Крупнейшая в мире пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev NV (AB InBev) привлекла около $5 млрд в рамках IPO своего азиатского подразделения на Гонконгской фондовой бирже.

      В ходе IPO были проданы акции Budweiser Brewing Company APAC Ltd по 27 гонконгских долларов ($3,44) за бумагу, то есть по нижней границе индикативного диапазона 27-30 гонконгских долларов. Рыночная стоимость Budweiser оценена в $45,6 млрд.

      Средства, привлеченные в рамках IPO, помогут AB InBev сократить задолженность в размере более $100 млрд, накопленную после покупки конкурирующей компании SABMiller в конце 2016 г.

      3. Uber Technologies Inc

      Когда: май 2019

      Биржа: New York Stock Exchange

      Размещение акций Uber стало одним из крупнейших IPO технологических компаний в истории и крупнейшим со времен IPO китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group Holding Ltd в 2014 г.

      Правда, с момента IPO акции Uber Technologies потеряли более 30% стоимости.

      Кроме того, сооснователь и бывший генеральный директор Uber Technologies Inc. Трэвис Каланик за семь недель продал акции компании более чем на $2,5 млрд, что составляет свыше 90% его доли.

      2. Alibaba Group Holding Ltd

      Когда: ноябрь 2019

      Биржа: Hong Kong Stock Exchange

      Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. При этом на Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

      Ранее комитет фондовой биржи Гонконга по листингу одобрил размещение акций китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Group Holding на сумму до $15 млрд.

      Акции Alibaba уже торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже, где компания провела IPO в 2014 г., сумев привлечь $25 млрд, что стало рекордом.

      1. Saudi Aramco

      Когда: декабрь 2019

      Биржа: Saudi Stock Exchange

      Капитализация одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира достигла на старте желанных королевством более $2 трлн, но удержаться на этой отметке она все же не смогла.

      Превысить отметку $2 трлн компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% - до 38,7 риала за акцию (около $10,32). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла $2,064 трлн. Реклама 17

      Однако завершились торги более скоромным ростом стоимости акций Saudi Aramco - на 4,55% до 36,8 риала (около $9,8). Это соответствует капитализации компании в $1,962 трлн.

      Рубрики: Компании

      Метки: рейтинг, IPO, компании

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