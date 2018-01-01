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      "Шереметьево" вошло в десятку крупнейших аэропортов Европы

      05:25Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". При этом московская воздушная гавань стала первой по темпам роста среди аэропортов континента.

      Фото: City News Moskva/Global Look Press

      Московский аэропорт "Шереметьево" стал восьмым по величине в Европе и демонстрирует самый быстрый рост в топ-10, сообщают "Ведомости". По информации издания, в 2019 г. трафик в "Шереметьево" вырос на 8,9 % и достиг 49,9 млн человек.

      Для сравнения, лондонский аэропорт "Гатвик" в течение года рос на 0,5%, и его трафик за 12 месяцев едва ли достигнет 47 млн человек. Аэропорт Мюнхена рос темпами 4-5%, в начале года его руководство прогнозировало пассажиропоток в 48 млн человек. До занимающего седьмое место аэропорта Барселоны "Шереметьево" не хватит примерно 3 млн пассажиров. Правда, пока все аэропорты, кроме стамбульского, сообщили о результатах за 11 месяцев, однако, как отмечает издание, "Шереметьево" с восьмой строчки рейтинга не переместится.

      Главным источником роста столичного аэропорта стала группа "Аэрофлот", которая, как отмечают "Ведомости", как и вся российская авиация в целом, растет быстрее мирового рынка. Кроме того, рост "Шереметьево" может поддерживать международный транзит, а также открытие терминала С1.

      На первом месте в рейтинге крупнейших европейских аэропортов - лондонский "Хитроу." На втором - аэропорт "Руасси - Шарль Де Голль" в Париже. Замыкает тройку голландский "Схипхол". Четвертое, пятое и шестое места заняли соответственно аэропорты Франкфурта, Стамбула и Мадрида. На седьмом - барселонский "Эль-Прат". Восьмую строку занимает "Шереметьево", за ним идет аэропорт Мюнхена. Замыкает топ-10 лондонский "Гатвик".

      Рубрики: Европа, Транспорт и туризм

      Метки: Россия, Испания, Великобритания, Шереметьево, Голландия, Аэрофлот, транзит, Хитроу, трафик, аэропорт Шарля де Голля, крупнейший аэропорт Европы

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