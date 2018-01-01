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      Родий - новая звезда рынка драгоценных металлов

      06:52Распечатать

      Bloomberg

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика" В последние пару лет одним из главных сюрпризов для инвесторов стал бурный рост стоимости палладия. Однако сейчас эта история постепенно сходит на нет, во всяком случае она точно уходит на второй план, поскольку главным триумфатором становится другой драгоценный металл - родий.

      Родий, который в основном используется в автомобильных катализаторах, стоит в пять раз дороже золота и только в этом месяце подорожал уже на 32%, достигнув максимальных отметок с 2008 года.

      Bloomberg

      Более строгие нормы к выборам привели к росту спроса на драгоценные металлы, используемые в катализаторах, и, судя по всему, инвесторы продолжают делать ставку на развитие этой тенденции.

      Спрос был настолько велик, что спровоцировал движения, которые можно увидеть раз в 10 лет, говорят участники рынка.

      За последние четыре года родий вырос в цене в 12 раз, значительно опередив все основные виды сырья. Это связано с растущим спросом со стороны автомобильного сектора.

      Как и палладий, металл добывается как побочный продукт платины и никеля, но это гораздо меньший рынок, и поэтому он подвержен значительным колебаниям цен при изменении спроса или предложения.

      "Родий подвержен сумасшедшей волатильности", - сказал в интервью Bloomberg Антон Берлин, руководитель отдела анализа и развития рынка ПАО "ГМК "Норильский никель", компания добывает около 10% всего родия. Запасы скудны, и спекулянты активизировали покупки металла после того, как крупные промышленные потребители обеспечили объемы в конце прошлого года, сказал он.

      По итогам торгов в пятницу родий стоил почти 8 тысяч долларов. Палладий с начала года подорожал на 9%.

      Стоит также добавить, что участники рынка в первые торговые дни года активно покупали драгоценные металлы на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

      Традиционно росло в цене золото, однако после того как стало ясно, что военных действий скорее всего не будет, золото начало дешеветь.

      История вопроса

      В родий инвестировать гораздо сложнее, чем в другие драгоценные металлы. Он не торгуется на биржах, рынок слитков или монет слишком мал по сравнению с золотом или серебром, и большинство сделок заключаются между поставщиками и промышленными покупателями. Мировое производство составляет чуть более десятой доли производства платины или палладия.

      Более высокие цены на родий являются хорошей новостью для южноафриканских производителей, на долю которых приходится более 80% мирового производства. Рост цен на металлы платиновой группы и слабый курс рэнда помог акциям добывающего сектора страны в прошлом году утроиться, этот индекс достиг самого высокого уровня с 2011 года.

      Рубрики: Товарные рынки

      Метки: рынки, драгоценные металлы, палладий, золотой, родий

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