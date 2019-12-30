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      АЦ при правительстве РФ предупредил о росте рисков на мировых финансовых рынках

      06:24Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Эксперты аналитического центра указывают на стремительный рост глобальной долговой нагрузки и предупреждают, что снижение экономической активности может ударить по финансам крупнейших мировых компаний.

      Эксперты аналитического центра при правительстве РФ предупреждают о росте рисков на финансовых рынках. Они указывают на стремительный рост совокупной долговой нагрузки и отмечают, что, несмотря на смягчение монетарной политики крупнейшими мировыми регуляторами и снижение процентных ставок, многие заемщики все еще находятся под ударом.

      "Снижение экономической активности может негативно отразиться на финансовой устойчивости компаний с высокой долговой нагрузкой, вынуждая привлекать еще больше займов. Это в свою очередь может привести к пересмотру рейтингов со стороны рейтинговых агентств в сторону понижения, что увеличит стоимость заимствований для высокорискованных заемщиков", - отмечается в обзоре АЦ.

      Один из тревожных сигналов - дефолты китайских эмитентов, подчеркивают эксперты. В прошлом году их допустили почти 5% компаний, тогда как пять лет назад показатель составлял лишь 0,6%.

      На рост рисков уже отреагировали международные рейтинговые агентства, которые начали пересматривать свои оценки по ряду компаний в сторону ухудшения. В целом, как отмечают эксперты, нынешнее поведение агентств и индикаторов финрынка во многом напоминает ситуацию, наблюдавшуюся перед глобальным кризисом 2008 г.

      По данным вашингтонского Institute of International Finance, мировой объем выпущенных всеми эмитентами облигаций приближается к рекордным $120 трлн.

      На долю развивающихся стран приходится четверть глобальных заимствований. До кризиса 2008-2009 гг. она составляла лишь 10%. Существенно нарастили объем размещений правительства США и Японии. Росту спроса на облигации способствовали программы центробанков по выкупу активов и избыток сбережений на фоне старения населения, в результате каждая каждая десятая облигация ($11,5 трлн) - с отрицательной доходностью.

      Рубрики: ЦБ мира, Статистика

      Метки: США, Япония, Китай, Россия, рейтинговые агентства, развивающиеся страны, долговая нагрузка, заимствования, АЦ при правительстве РФ, дефолт эмитентов

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