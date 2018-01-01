5 главных событий предстоящей недели в экономике

Инвесторы смогут перевести дух: США и Китай намерены подписать торговое соглашение "первого этапа". Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к парламенту, а в Москве пройдет ежегодный Гайдаровский форум.

Понедельник, 13 января

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" обсудит итоги деятельности в 2019 г. и задачи на 2020 г.

Вторник, 14 января

Еврокомиссар по торговле Фил Хоган проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне

Среда, 15 января

США и Китай, как ожидается, подпишут торговое соглашение "первого этапа" в Вашингтоне

Послание президента Путина Федеральному собранию

Гайдаровский форум в Москве