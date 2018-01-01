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      5 главных событий предстоящей недели в экономике

      08:57Распечатать

      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Инвесторы смогут перевести дух: США и Китай намерены подписать торговое соглашение "первого этапа". Президент РФ Владимир Путин обратится с ежегодным посланием к парламенту, а в Москве пройдет ежегодный Гайдаровский форум.

      Ниже мы расскажем об основных событиях предстоящей недели.

      Понедельник, 13 января

      Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" обсудит итоги деятельности в 2019 г. и задачи на 2020 г.

      Как писали "Вести.Экономика", глава "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в октябре заявлял, что "ЛУКОЙЛ" готов рассмотреть участие в проектах на шельфе Арктики при цене нефти $80-120 за баррель, если власти снимут ограничения для частных компаний.

      "Сегодня при той цене, которая складывается на международном рынке, конечно, очень низкая рентабельность. Мы делали попытку вхождения при цене от $80 до $120 за баррель. Мы готовы рассмотреть, если будут сняты ограничения", - отметил Алекперов.

      Вторник, 14 января

      Еврокомиссар по торговле Фил Хоган проведет переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером в Вашингтоне

      Как ранее писали "Вести.Экономика", в Евросоюзе заявили о необходимости разрешения текущих проблем в отношениях США, в том числе с учетом рисков ответных действий администрации Трампа в связи с введением так называемого "цифрового" налога в ряде европейских стран.

      Об этом комиссар ЕС по торговле Фил Хоган заявил в интервью изданию Irish Times. Он отметил, что стороны договорились провести переговоры в Вашингтоне в середине января.

      Среда, 15 января

      США и Китай, как ожидается, подпишут торговое соглашение "первого этапа" в Вашингтоне

      Китай подтвердил подписание промежуточного торгового соглашения с США в ходе трехдневного визита делегации во главе с вице-премьером Лю Хэ в Вашингтон.

      Более точную дату ранее анонсировал президент США Дональд Трамп - 15 января. Китайские государственные СМИ назвали предстоящую сделку примером "мирного сосуществования" и призвали стороны сохранять такой настрой, даже если окончательное урегулирование спорных моментов затянется.

      На той же неделе договориться с США попытается и комиссар Евросоюза по торговле Фил Хоган: Вашингтон грозит ввести пошлины на французский импорт стоимостью $2,4 млрд.

      Послание президента Путина Федеральному собранию

      Владимир Путин в среду огласит Послание Федеральному собранию. Это самое раннее обращение к парламенту, с тех пор как мероприятие было перенесено с декабря на начало года.

      В этот раз оно пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", как и в 2018 г., когда Путин неожиданно завершил выступление демонстрацией новейшего российского ядерного оружия на большом экране.

      Среди проблем, о которых может сказать президент в этом году, слабый экономический рост, ухудшение демографической ситуации и проблема бедности.

      Гайдаровский форум в Москве

      Гайдаровский форум — ежегодная международная научно-практическая конференция России в области экономики, проводится с 2010 г. Названа в честь российского либерал-реформатора Егора Гайдара.

      XI Гайдаровский форум "Россия и мир: вызовы нового десятилетия" пройдет в РАНХиГС 15 и 16 января 2020 г.

      Ожидается участие министра экономического развития Максима Орешкина, первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, президента ПАО "Сбербанк" Германа Грефа.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: США, Китай, рейтинг, ЕС, Владимир Путин, события, Роберт Лайтхайзер, Послание президента, ЛУКОЙЛ, Фил Хоган

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