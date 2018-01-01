Российские сотовые операторы подняли цены

Свои действия они объяснили ростом потребления услуг и расходами, связанными с требованиями российского законодательства.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".Российские сотовые операторы поднимают стоимость архивных тарифов. Как сообщает РИА "Новости", "МегаФон" делает это с 13 января, "ВымпелКом" ("Билайн") - с 16 января. Соответствующее уведомление компания разослала абонентам в конце прошлого года.В "МегаФоне" свой шаг объяснили ростом потреблениям абонентами услуг. При этом, как отметили в пресс-службе оператора, изменения затронут только небольшую группу абонентов.В "ВымпелКоме" же пояснили повышение цен расходами на реализацию требований российского законодательства и интенсивным развитием инфраструктуры.В МТС агентству не прокомментировали возможность повышения тарифов, а в Tele2 на запрос не ответили.