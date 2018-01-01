ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году

      07:56Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню заповедников и нацпарков опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских заповедниках они хотели бы побывать в наступившем 2020 г.

      11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Отмечается этот день с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природы

      Ниже мы расскажем о девяти самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 г.

      1. Ялтинский горнолесной заповедник, 28,4%

      Территория заповедника навечно изъята из хозяйственной эксплуатации, ее использование допускается только с научными целями или для обеспечения сохранения, приумножения богатств заповедника.

      Кроме природоохранной и научно-исследовательской, важной частью работы заповедника является эколого-просветительская деятельность. Сотрудниками заповедника разработаны специальные эколого-просветительские маршруты и тропы.

      На территории заповедника расположены такие достопримечательные объекты, как вершина (зубцы) горы Ай-Петри (1234 м), пещера Трёхглазка, водопад Учан-Су и перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен).

      2. Байкало-Ленский заповедник, 27,16%

      Байкало-Ленский заповедник расположен на северо-западном побережье Байкала, вытянут вдоль западного побережья Байкала примерно на 120 км при средней ширине в 65 км.

      Площадь заповедника - 659,919 га. Административно-научный центр заповедника находится в Иркутске. Климат заповедника в целом континентальный.

      Заповедник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

      3. Кавказский заповедник, 14,81%

      Самая большая по территории и старейшая, особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположен в пределах трех субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

      В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 — птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 — земноводных, 21 — рыб, 1 — круглоротый, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых.

      Точное число червей, ракообразных, паукообразных и многих других групп беспозвоночных животных остается невыясненным.

      4. Утриш, 11,11%

      Из птиц здесь гнездятся змееяд, орлан-белохвост, черный гриф, стервятник и сапсан, а также огромное многообразие видов в период весенних и осенних пролетов по морскому побережью.

      Следует выделить такой редкий вид, как лебедь-шипун, зимующий в прибрежных озерах лиманного типа. На зимовке и пролете у этих берегов можно наблюдать гагары, поганок и еще 80 видов водоплавающих и околоводных птиц.

      Здесь обитают редкие виды средиземноморских бабочек.

      5. Кивач, 9,88%

      Кивач— государственный природный заповедник, центральным объектом которого является одноименный водопад. Заповедник расположен на территории Кондопожского района Республики Карелия.

      Организованным группам туристов разрешено посещение известного в Европе водопада Кивач и других маршрутов. Ежегодно в заповеднике бывает более 100 тыс. человек. Вход на территорию заповедника и осмотр водопада "Кивач" — по билетам.

      В заповеднике изучают влияние антропогенного фактора, в том числе ограниченного и контролируемого туризма, на природные комплексы, разрабатывают меры по ослаблению этого влияния.

      6. Белогорье, 3,7%

      Белогорье — государственный природный заповедник, расположенный в Белгородской области Российской Федерации.

      Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем юга Среднерусской возвышенности.

      7. Висимский заповедник, 2,47%

      Висимский заповедник — государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Свердловской области.

      На территории заповедника встречаются около 400 видов сосудистых растений.

      Заповедник и прилегающие к нему территории богаты грибами.

      Здесь отмечено 635 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных грибов, из них непосредственно на охраняемой территории — 569 таксонов.

      8. Астраханский заповедник, 1,23%

      Астраханский заповедник— заповедник в дельте реки Волги в Астраханской области России. Включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.

      Всего в заповеднике обитает 280 видов птиц, из них 72 вида редких птиц, в том числе 40 залетным. Здесь останавливаются на пролете белые журавли — стерхи, одни из самых редких птиц на планете, гнездятся кудрявые пеликаны, малые бакланы, колпицы, египетские цапли. Все эти виды внесены в Международную Красную книгу.

      Основу местной орнитофауны составляют водно-болотные птицы, более 30 видов — лесные птицы, и только 3 вида принадлежат к обитателям луговых экосистем и синантропам.

      9. Приокско-террасный заповедник, 1,23%

      Заповедник занимает площадь 4945 га, площадь акватории — 12 га, площадь охранной зоны: 4683 га.

      Заповедник является одной из самых небольших природоохранных территорий России.

      Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области. Входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.

      Получил статус биосферного заповедника и соответствующий сертификат ЮНЕСКО 19 февраля 1979 г.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: Россия, рейтинг, туризм, путешествия, заповедник

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить