9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню заповедников и нацпарков опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каких российских заповедниках они хотели бы побывать в наступившем 2020 г.

1. Ялтинский горнолесной заповедник, 28,4%



Кроме природоохранной и научно-исследовательской, важной частью работы заповедника является эколого-просветительская деятельность. Сотрудниками заповедника разработаны специальные эколого-просветительские маршруты и тропы.



На территории заповедника расположены такие достопримечательные объекты, как вершина (зубцы) горы Ай-Петри (1234 м), пещера Трёхглазка, водопад Учан-Су и перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен). Территория заповедника навечно изъята из хозяйственной эксплуатации, ее использование допускается только с научными целями или для обеспечения сохранения, приумножения богатств заповедника.Кроме природоохранной и научно-исследовательской, важной частью работы заповедника является эколого-просветительская деятельность. Сотрудниками заповедника разработаны специальные эколого-просветительские маршруты и тропы.На территории заповедника расположены такие достопримечательные объекты, как вершина (зубцы) горы Ай-Петри (1234 м), пещера Трёхглазка, водопад Учан-Су и перевал Чертова лестница (Шайтан-Мердвен).

2. Байкало-Ленский заповедник, 27,16%



Площадь заповедника - 659,919 га. Административно-научный центр заповедника находится в Иркутске. Климат заповедника в целом континентальный.



Заповедник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Байкало-Ленский заповедник расположен на северо-западном побережье Байкала, вытянут вдоль западного побережья Байкала примерно на 120 км при средней ширине в 65 км.Площадь заповедника - 659,919 га. Административно-научный центр заповедника находится в Иркутске. Климат заповедника в целом континентальный.Заповедник находится в ведении Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

3. Кавказский заповедник, 14,81%



В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 — птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 — земноводных, 21 — рыб, 1 — круглоротый, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых.



Точное число червей, ракообразных, паукообразных и многих других групп беспозвоночных животных остается невыясненным. Самая большая по территории и старейшая, особо охраняемая природная территория на Северном Кавказе. Расположен в пределах трех субъектов Российской Федерации — Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.В заповеднике обитает 89 видов млекопитающих, 248 — птиц, в том числе 112 гнездящихся, 15 видов пресмыкающихся, 9 — земноводных, 21 — рыб, 1 — круглоротый, более 100 видов моллюсков и около 10 тыс. видов насекомых.Точное число червей, ракообразных, паукообразных и многих других групп беспозвоночных животных остается невыясненным.

4. Утриш, 11,11%



Следует выделить такой редкий вид, как лебедь-шипун, зимующий в прибрежных озерах лиманного типа. На зимовке и пролете у этих берегов можно наблюдать гагары, поганок и еще 80 видов водоплавающих и околоводных птиц.



Здесь обитают редкие виды средиземноморских бабочек. Из птиц здесь гнездятся змееяд, орлан-белохвост, черный гриф, стервятник и сапсан, а также огромное многообразие видов в период весенних и осенних пролетов по морскому побережью.Следует выделить такой редкий вид, как лебедь-шипун, зимующий в прибрежных озерах лиманного типа. На зимовке и пролете у этих берегов можно наблюдать гагары, поганок и еще 80 видов водоплавающих и околоводных птиц.Здесь обитают редкие виды средиземноморских бабочек.

5. Кивач, 9,88%



Организованным группам туристов разрешено посещение известного в Европе водопада Кивач и других маршрутов. Ежегодно в заповеднике бывает более 100 тыс. человек. Вход на территорию заповедника и осмотр водопада "Кивач" — по билетам.



В заповеднике изучают влияние антропогенного фактора, в том числе ограниченного и контролируемого туризма, на природные комплексы, разрабатывают меры по ослаблению этого влияния. Кивач— государственный природный заповедник, центральным объектом которого является одноименный водопад. Заповедник расположен на территории Кондопожского района Республики Карелия.Организованным группам туристов разрешено посещение известного в Европе водопада Кивач и других маршрутов. Ежегодно в заповеднике бывает более 100 тыс. человек. Вход на территорию заповедника и осмотр водопада "Кивач" — по билетам.В заповеднике изучают влияние антропогенного фактора, в том числе ограниченного и контролируемого туризма, на природные комплексы, разрабатывают меры по ослаблению этого влияния.

6. Белогорье, 3,7%



Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем юга Среднерусской возвышенности. Белогорье — государственный природный заповедник, расположенный в Белгородской области Российской Федерации.Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем юга Среднерусской возвышенности.

7. Висимский заповедник, 2,47%



На территории заповедника встречаются около 400 видов сосудистых растений.



Заповедник и прилегающие к нему территории богаты грибами.



Здесь отмечено 635 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных грибов, из них непосредственно на охраняемой территории — 569 таксонов. Висимский заповедник — государственный природный биосферный заповедник, расположенный в Свердловской области.На территории заповедника встречаются около 400 видов сосудистых растений.Заповедник и прилегающие к нему территории богаты грибами.Здесь отмечено 635 видов и внутривидовых таксонов агарикоидных грибов, из них непосредственно на охраняемой территории — 569 таксонов.

8. Астраханский заповедник, 1,23%



Всего в заповеднике обитает 280 видов птиц, из них 72 вида редких птиц, в том числе 40 залетным. Здесь останавливаются на пролете белые журавли — стерхи, одни из самых редких птиц на планете, гнездятся кудрявые пеликаны, малые бакланы, колпицы, египетские цапли. Все эти виды внесены в Международную Красную книгу.



Основу местной орнитофауны составляют водно-болотные птицы, более 30 видов — лесные птицы, и только 3 вида принадлежат к обитателям луговых экосистем и синантропам. Астраханский заповедник— заповедник в дельте реки Волги в Астраханской области России. Включен во Всемирную сеть биосферных резерватов. Относится к водно-болотным угодьям международного значения.Всего в заповеднике обитает 280 видов птиц, из них 72 вида редких птиц, в том числе 40 залетным. Здесь останавливаются на пролете белые журавли — стерхи, одни из самых редких птиц на планете, гнездятся кудрявые пеликаны, малые бакланы, колпицы, египетские цапли. Все эти виды внесены в Международную Красную книгу.Основу местной орнитофауны составляют водно-болотные птицы, более 30 видов — лесные птицы, и только 3 вида принадлежат к обитателям луговых экосистем и синантропам.

9. Приокско-террасный заповедник, 1,23%



Заповедник является одной из самых небольших природоохранных территорий России.



Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области. Входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.



Получил статус биосферного заповедника и соответствующий сертификат ЮНЕСКО 19 февраля 1979 г. Заповедник занимает площадь 4945 га, площадь акватории — 12 га, площадь охранной зоны: 4683 га.Заповедник является одной из самых небольших природоохранных территорий России.Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области. Входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.Получил статус биосферного заповедника и соответствующий сертификат ЮНЕСКО 19 февраля 1979 г.

Москва, 13 января - "Вести.Экономика".11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Отмечается этот день с 1997 г. по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного Фонда дикой природыНиже мы расскажем о девяти самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 г.