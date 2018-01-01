ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      США предложили Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации

      08:38Распечатать
      Москва, 13 января - "Вести.Экономика". Администрация президента США Дональда Трампа предложила Северной Корее возобновить переговоры по денуклеаризации, которые были почти прекращены с октября, сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью Axios.

      Президент США Дональд Трамп (слева) и лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото: EPA-EFE/HOST BROADCAST / POOL

      "Мы связались с северокорейцами и дали им понять, что хотели бы продолжить переговоры в Стокгольме, которые в последний раз проводились в начале октября", - сказал О'Брайен.

      "Мы давали им понять по различным каналам, что мы хотели бы вернуть эти [переговоры] в нужное русло, чтобы было выполнено обязательство лидера КНДР Ким Чен Ына" по денуклеаризации Корейского полуострова, добавил он.

      Он также выразил осторожный оптимизм в связи с тем, что США пока не получили обещанный "рождественский подарок" от КНДР. Многие аналитики ожидали, что этим "подарком" станет испытание ядерного оружия.

      Ким "пообещал прислать рождественский подарок". "Президент предложил прислать ему вазу. Мы не получили ни вазы, ни какого-либо другого рождественского подарка. Что представляется позитивным", - отметил советник Белого дома.

      Ссылки по теме

      "Все, что мы знаем, это то, что нам сказали, что мы получим рождественский подарок, а рождественский подарок не пришел. И поэтому я думаю, что это был обнадеживающий знак. Но, опять же, это не значит, что мы не увидим какое-либо испытание в будущем", - уточнил О'Брайен.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в конце февраля 2019 г. в Ханое провалом закончился второй саммит США - КНДР. Он завершился преждевременно без подписания итогового соглашения и без совместной пресс-конференции лидеров двух стран.

      С того времени сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах о денуклеаризации. В начале октября в Швеции сорвались переговоры на рабочем уровне. Северокорейская делегация покинула место встречи, заявив, что США пришли с пустыми руками.

      После этого КНДР не раз ставила ультиматум, что США должны выработать "новое решение" по денуклеаризации и предоставить КНДР гарантии безопасности до конца года, а иначе переговоры будут прекращены.

      В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что отведенный срок подходит к концу, и проводит испытания различных видов оружия. В декабре Северная Корея сообщала о двух "крайне важных" испытаниях на космодроме Сохэ, которые эксперты полагают тестированиями нового двигателя для межконтинентальной баллистической ракеты.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, КНДР, Северная Корея, переговоры, Дональд Трамп, Ким Чен Ын, денуклеаризация, Роберт О'Брайен

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить